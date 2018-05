Le ramadhan via la télévision : Biyouna sauve la mise

Au troisième jour des soirées du Ramadhan à la télévision, la qualité du programme laisse toujours à désirer. Il n’y a visiblement qu’une seule et unique raison qui pointe à l’horizon, la mauvaise préparation de la grille des programmes.

Cela semble évident tant que certaines productions montrent des faiblesses à tous les niveaux, de la conception à la réalisation. Un projet se prépare sur une bonne base et non à la dernière minute. Nous avons rencontré des comédiens et des comédiennes qui nous ont avoué qu’ils n’étaient pas concernés au vu des scénarios proposés ou en raison de la non-disponibilité. Il y a effectivement des artistes qui refusent de participer à des feuilletons concoctés à la hâte à la dernière minute. Par contre, il existe ceux qui s’accommodent au fil des années à ce type de production ratée et vite bouclée pour être livrée aux spectateurs le première jour de Ramadhan.

Le feuilleton «El Khaoua», qui donnait l’impression de mieux être cerné au deuxième épisode, rechute et retombe dans les travers d’une histoire qui patine et qui tourne en rond dans un monde carcéral où tout est nickel avec des draps blancs, des lits impeccables, même avec un crime odieux commis dans les douches. Entre prison, hôpital et commissariat, l’histoire du feuilleton El Khaoua» a du mal à évoluer.

Question musique après El-Adhan, à part celles des pubs diffusées à gogo, il n’y a qu’un court intermède des anciennes archives. Le spectateur a eu droit à Maazouz Bouadjadj, Mohamed Tahar Fergani et à Abderrahmane Azziz. Vraiment trop court au point de se demander à quoi cela rime de mettre de l’eau dans la bouche des mélomanes pour les en priver. Caprices des programmateurs ou absence de temps. Le temps pourtant, il y en a mais il est réservé aux réclames du café, de la semoule et du beurre.

Heureusement qu’il y a Biyouna avec son humour sarcastique dans le feuilleton «Bab Edechra». Biyouna a de l’expérience et des répliques qui font tilt à chaque épisode, et c’est sur A3 quand le spectateur se lasse des bagarres et violence cathodique des pseudos caméras cachées.

Dire que chaque chaîne dispose d’une commission de lecture des projets et une commission de visionnage qui donne son aval pour la diffusion du projet proposé !

Difficile à croire mais facile à deviner. Le manque de production de qualité et l’absence de qualification des réalisateurs et des comédiens. Il y’en a de nouveau à chaque saison sans que l’Algérie ne dispose d’une école d’acteurs.

Sur Dzair TV, quelques comédiens du journal El Gosto réussissent le miracle de faire rire le spectateur avec quelques vannes.

Le rire manque terriblement dans cette grille des programmes 2018 et cela pénalise le spectateur. En attendant que les organismes de spectacles commencent à mettre leurs soirées à l’affiche et permettent ainsi aux Algériens de sortir, il faut subir des mièvreries ou carrément saisir la zapette et voir ce qui se produit ailleurs dans le monde arabe. Des photocopies des spectacles désolants.

Abdelkrim Tazaroute