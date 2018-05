Grand angle : Le temps de la décision

Depuis 45 ans le peuple sahraoui lutte pour arracher son indépendance face à l’occupation d’abord espagnole en suite marocaine, après que le Makhzen a envahi les territoires sahraouis en 1975. C’est exactement un 20 mai de l’année 1973 que ce long combat, qui se poursuit à ce jour, a commencé. «C’est par le fusil que la liberté sera arrachée», avait décrété dans son texte fondateur le Front Polisario. Convaincus que cette liberté avait aussi un prix, les sahraouis ont consentis tous les sacrifices afin d’imposer aux yeux de la communauté la légitimité de leur lutte. Ils obtiendront gain de cause en 1991 lorsque le Maroc sera obligé d’accepter le plan de paix sous l’égide des Nations unies, qui prévoyait un cessez-le-feu et la tenue d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui. Mais si les sahraouis croyaient légitimement que leurs sacrifices avaient été «récompensés» en obtenant leur juste reconnaissance par le droit à organiser un référendum, ils ont au fil des ans désenchanté à cause de l’incapacité de cette même communauté internationale à imposer au Maroc le respect et la mise en œuvre de ses résolutions Cela est d’autant plus paradoxal, qu’en parallèle, le peuple sahraoui n’a eu de cesse d’engranger des victoires diplomatiques et juridiques, ce qui in fine revient à lui reconnaitre le droit à l’indépendance Mais parce que le Maroc se refuse à reconnaitre cette évidence, rappelée déjà par El Ouali Mustafa Sayed, premier secrétaire général du Front Polisario, mort en martyr en 1976, que «la révolution à Seguia El Hamra et Rio de Oro s'est déclenchée parce qu'il existe un peuple. (Que) Ce peuple possède son identité nationale, sa propre civilisation, ses propres principes, ses propres valeurs, sa propre organisation. (Et que) ce peuple existe et survivra à la trahison du colonialisme, à l'agression des régimes réactionnaires et à leurs manœuvres», il tente de gagner du temps en usant de subterfuges et d’arguties qui ne sauraient pourtant résister à l’histoire car déjà écrite de cette région. Car tôt ou tard l’indépendance du Sahara occidental sera proclamée. Et pour cause, le problème du Sahara occidental est un problème de décolonisation du dernier territoire en Afrique. Et parce que ce conflit n'a que trop duré, le Conseil de sécurité, qui avait appelé les parties à des «négociations sans pré-conditions» le 27 avril dernier, lors du renouvellement annuel de la mission onusienne Minurso d'observation du cessez-le-feu entre Maroc et Front Polisario, se doit d’agir pour faire respecter le droit international. Il ne s’agit plus de «faire retomber les tensions récentes» mais de rétablir un peuple dans son droit légitime.

Nadia K.