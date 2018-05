Sélection olympique d'Egypte : 30 joueurs en stage pour préparer face à l'Algérie

L'entraîneur de la sélection olympique d'Egypte, Chawki Gharib, a convoqué 30 joueurs dont 24 seront retenus pour les trois matchs amicaux contre la Tunisie et l'Algérie, a indiqué la Fédération égyptienne de football sur son compte twitter. En prévision de ces rencontres amicales, les «Pharaons» olympiques entameront un stage au Caire qui se poursuivra jusqu'au 26 mai, jour de départ pour Tunis pour disputer le premier match contre la Tunisie le 29 du même mois. Le lendemain, l'équipe égyptienne se rendra à Alger pour affronter son homologue algérienne les 3 et 6 juin. De son côté, la sélection algérienne des moins de 21 ans effectuera du 22 au 31 mai un stage au centre technique de Sidi-Moussa (Alger). Le directeur des équipes nationales, Boualem Charef, a convoqué 26 joueurs pour prendre part à ce regroupement qui sera ponctué par les deux rencontres contre l'Egypte. Cette double confrontation amicale entre dans le cadre de la préparation de la sélection des U21 aux Jeux méditerranéens 2018 à Tarragone (Espagne) et à la Coupe d'Afrique des nations des U23, qualificative aux jeux Olympiques 2020 de Tokyo (Japon).