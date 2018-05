Cyclisme, Tour d'Italie (14e étape) : Victoire du Britannique Froome au Zoncolan

Le Britannique Chris Froome (Sky), en difficulté jusque-là dans le Giro, a remporté la 14e étape du tour cycliste d'Italie à l'arrivée au Monte Zoncolan, l'une des plus dures ascensions d'Europe. Le Britannique Simon Yates (Mitchelton) a pris la deuxième place de l'étape et a conservé le maillot rose de leader en haut de cette montée très raide (11,9 % de pente) de 10 kilomètres. Yates, distancé sur l'attaque de Froome à 4200 mètres du sommet, a engagé un spectaculaire bras de fer avec son compatriote. Il s'est rapproché très près du quadruple vainqueur du Tour de France mais a franchi la ligne, dans un stade naturel géant, à 6 secondes du vainqueur. Le Néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur sortant du Giro, a limité la perte de temps à 37 secondes par rapport à Froome. Au classement, il compte désormais 1 min 24 sec de retard sur Yates. Froome, 32 ans, a enlevé pour la première fois de sa carrière une étape du Giro. Depuis le début de la course à El-Qods occupée, le Britannique venu avec l'intention de gagner un troisième grand tour consécutif avait accumulé les échecs. Au classement général, le vainqueur sortant du Tour et de la Vuelta est remonté à la cinquième place. Mais à 3 min 10 sec de Yates. Dimanche, à la veille de la dernière journée de repos, la 15e étape sillonne les Dolomites, mais sans emprunter ses grands cols. Le parcours de 176 kilomètres, propice aux offensives, comporte quatre ascensions pour rejoindre la station de Sappada.