Ligue 1, MC Alger 1 - JS Saoura 4 : Le Mouloudia prend l’eau

Le Mouloudia d'Alger s'est pris une tannée, à l'occasion de l'ultime journée de Ligue 1, hier au stade du 5-Juillet. Les poulains du coach Casoni se sont inclinés sur le score large de 1 à 4 face à la formation de la JS Saoura. Cette partie s'est déroulée à huis clos.

Cette partie, assez plaisante et très disputée, a démarré sur les chapeaux de roues. Les deux formations sont rapidement rentrées dans le vif du sujet. Le MCA voulait terminer la saison sur une bonne note, alors que la JSS était en quête de points pour confirmer sa position de dauphin, synonyme de participation à la Ligue des champions d'Afrique la saison prochaine. Ainsi, adoptant une configuration tactique portée sur l'offensif (4-3-3), avec un bloc équipe relativement médian, les poulains du technicien français, Bernard Casoni, ont d'emblée pris l'initiative du jeu à leur compte. Se distinguant par un jeu plus ou moins élaboré, les camarade de Hachoud ont été les premiers à ouvrir les hostilités. Confondant vitesse et précipitation, Souibah et El-Mouaden ont manqué de très peu l'ouverture du score. Il aura fallu attendre la 24e minute de jeu, pour voir le Mouloudia ouvrir la marque. Bendebka profite d'une mauvaise relance du défenseur Tallah, pour surprendre le portier Boukacem, d'un puissant tir lointain. La joie du MCA fut de courte durée, par contre. La JS Saoura, évoluant dans un schéma de prudence (4-5-1), est parvenue à remettre les pendules à l'heure, par l'intermédiaire de Yahia Cherif. Ce dernier se joue de la défense du MCA, avant de tromper la vigilance de Chaâl. Opérant principalement par des contres, les protégés du coach Nabil Neghiz ont manqué de très peu de prendre l'avantage au score, avant que M. Brahimi ne siffle la fin de la première période. 32', Djalit échoue lamentablement face au gardien. 39', la balle de Bourdim passe tout près du cadre. En seconde mi-temps, le match a repris sur les mêmes bases. Le Mouloudia a tenté, tant bien que mal, de faire le jeu, alors que la formation de la Saoura a surtout favorisé le jeu de contres, en tentant d'exploiter les espaces laissés par les latéraux du MCA, souvent sollicités dans la préparation des phases offensives. Ainsi, à l'heure du jeu, Yahia Cherif double la mise. Le virevoltant attaquant de la JSS use d'un crochet intérieur pour éliminer son ange gardien, avant de loger le cuir dans le petit filet opposé de Chaâl. Trois minutes plus tard, Bourdim corse l'addition.

Le milieu de terrain offensif profite d'un mauvais alignement de la défense du Mouloudia, pour aller tromper Chaâl en toute quiétude. Le Mouloudia abdique et prend l'eau en fin de match. 83', Yahia Cherif signe son hat-trick du jour. Celui-ci parvient à tromper encore une fois la vigilance de Chaâl, en concluant tranquillement une superbe action collective. Une belle victoire de la Saoura qui représentera l'Algérie en Ligue des champions d'Afrique, en compagnie du CS Constantine.

À noter que le MCA a terminé la partie à dix, après l'expulsion de Hachoud (84'), pour un second carton.

Rédha M.