CRB 1 - DRBT 2 : Tadjenanet sauve sa peau

Le DRB Tadjenanet a réussi son opération sauvetage. Il sauve sa saison, grâce à sa très importante victoire face au CR Belouizdad, hier au stade du 20-Août 1955. Une victoire qui lui permet d’assurer son maintien en Ligue 1-Mobilis. Les poulains de Hamidi Daou ont attendu la dernière journée du championnat pour le faire. Il leur suffisait d’un match nul pour le faire, mais ils ont fait mieux, face à une équipe du Chabab qui n’avait pas la même motivation. Les camarades de Litim ont pu rapidement se mettre en confiance en ouvrant la marque par Hammouche, alors qu’on jouait à peine la 3e minute de jeu. Surpris, Bouchar et ses coéquipiers tentent de mener des offensives pour revenir à la marque, mais ils ont trouvé en face une formation déterminée et hypermotivée. Sa survie étant en jeu. L’équipe visiteuse, bien en place et pratiquant comme à ses habitudes un football alerte fait de jeu et de passes courtes, s’en ira ajouter un second but à un moment propice de la rencontre, par Belmokhtar, qui bien placé ne laisse aucune chance au portier belouizdadi (39’). Le Difaâ s’est bien mis sur les bons rails dès la première période en menant au score avec deux précieuses réalisations à son profit. Il lui fallait donc bien gérer la 2e mi-temps pour préserver cet avantage. Le CRB se lance à l’assaut du camp tadjenaneti dès le coup d’envoi du second half. Ses efforts quelques peu désordonnés seront récompensés par un but signé par Lakroum, qui parvient ainsi à réduire la marque (39’).

Au moment où le Chabab reprend confiance et insiste pour revenir à la marque, le Difaâ se défend bien et tente pour sa part à se mettre à l’abri en menant des contres avec l’espoir de tuer le match et d’en finir. Finalement, le score demeurera inchangé jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre, même si les Belouizdadis protesteront auprès de lui, après un but qu’ils ont inscrit, qui leur a été refusé pour une position de hors-jeu. La joie était grandiose dans le camp du DRBT, au coup de sifflet final du referee. Tadjenanet a sauvé sa saison et assure ainsi sa place parmi l’élite la saison prochaine. Bien mérité pour Maroci and Co qui n’ont rien lâché et qui se sont bien battus jusqu’à la dernière minute. Le Chabab, pour sa part, qui vit une situation de crise, devra revoir ses cartes. Le malaise persiste, avec un président absent et une direction du club qui vient d’annoncer hier sa démission, car décriée par les fans du club qui ne veulent ni de lui ni d’elle.

Mohamed-Amine Azzouz