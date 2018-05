Dans la lucarne : Des supporters dangereux !

Le football en cette fin de saison, qui précède le début du mondial russe, n’a pas été «rose» pour tout le monde. Cela est vrai aussi bien chez nous qu’ailleurs. On a vu ce qui s’était passé dernièrement à Aïn M’lila lors du match ASAM-CABBA comptant pour l’accession en Ligue1. Des bagarres et des comportements pour le moins dangereux de la part de supporters locaux. Leurs adversaires (supporters) ne sont pas, eux aussi, des enfants de chœur. Toujours est-il, ces dépassements n’ont pas encore été traités du fait que la commission de discipline de la LFP a laissé le «dossier ouvert» du fait qu’on attend un complément d’informations qui tarde à venir. Ceci dit, des cas pareils sont légion chez nous et même dans d’autres championnats. D’ailleurs, l’UEFA est en train de suivre avec une attention particulière ce qui s’était passé lors de la finale de l’UEFA de mercredi dernier, OM-Atletico Madrid (0-3), à Lyon où il y eut des «jets de fumigènes» de la part des deux galeries, mais notamment de celle des marseillais. L’autre partie, celle des madrilènes, a affiché des «banderoles racistes», ce que la FIFA ne peut tolérer. D’ailleurs, on a fixé la date du 31 mai pour statuer et prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent, surtout que les fumigènes lancés sur la pelouse et tout autour ont empêché le match de débuter dans les temps du fait que la visibilité était quasi-nulle. On a dû attendre à ce que la fumée se dissipe avant de commencer le match. L’UEFA et son président ont voulu frapper très fort afin que ce genre de dépassements ne se reproduise plus. Il faut dire que c’est le laxisme qui encourage ces situations de non-droit. Là, la position de l’UEFA est à saluer du fait qu’elle n’a pas attendu longtemps avant de prévoir les sanctions à prendre et qui doivent être exemplaires. Ceci dit, on a soulevé, à plusieurs reprises, un phénomène chez nous qui a tendance à se répéter durant notre championnat national au niveau de son élite. On avait vu comment des supporters rentrent dans le stade et empêchent carrément la séance d’entraînement de leur équipe. Cela n’a pas été le cas pour seulement un club, mais pratiquement tous ont été confrontés à de tels comportements dangereux qui pourraient attenter à la vie des joueurs eux-mêmes. Cependant, ce phénomène n’est pas l’apanage seulement de l’Algérie, mais aussi d’autres pays. En effet, le championnat portugais a été aussi le témoin de dépassements qui frisent carrément le « gangstérisme », puisque l’équipe portugaise du Sporting a été «victime» d’un acte innommable dernièrement lors d’une séance d’entraînement. «Un groupe de supporters cagoulés a envahi, mardi dernier, le centre d'entraînement du Sporting Portugal et agressé joueurs et staff technique au cours de leur session quotidienne après les mauvais résultats du club de Lisbonne. Selon les médias portugais, une cinquantaine d'individus se sont introduits en fin d'après-midi dans l'Académie du Sporting, située à Alcochete, dans la banlieue de Lisbonne, avant de prendre à partie les joueurs et saccager les installations. Le club lisboète a réagi dans la foulée à ces événements par l'intermédiaire de son compte Facebook. «Le Sporting condamne avec véhémence les événements qui se sont déroulés à l'Académie sportive. Nous ne pouvons en aucun cas être d'accord avec des actes de vandalisme et d'agression envers les athlètes, les entraîneurs et le personnel, ni avec des attitudes criminelles qui n'honorent en aucun cas le Sporting».

Le Sporting de Lisbonne a également fait savoir qu'il mettrait tout en œuvre pour imputer «l'entière responsabilité» et exiger des sanctions pour ceux qui ont agi de manière «absolument pitoyable». Il est vrai que ces actes déviants ont été utilisés par certains pour montrer la situation de «crise» que traverse cette équipe qui jouait, pourtant, les premiers rôles dans le championnat du Portugal, «Le Sporting vit depuis quelques semaines une situation de crise sans précédent. Début avril, les joueurs avaient organisé une mutinerie après les critiques de leur président Bruno de Carvalho qui faisaient suite à une défaite sur le terrain de l'Atletico Madrid en Europa League (2-0) ». Certes, le club n’a pas été champion depuis 2002, mais il ne mérite nullement qu’on lui fasse une telle «méprise». Les supporters ne doivent plus dépasser leurs limites et doivent s’arrêter à leur rôle de supporters sauf pour les « socios » qui sont, eux, les vrais propriétaires du club pour les cas du Real et du Barça. Ceux-là ne vont pas agresser joueurs, techniciens et même les installations du club. C’est vraiment inexplicable !

HAMID GHARBI