Basket, Euroligue : Troisième finale d'affilée pour Fenerbahçe

Fenerbahçe s'est qualifié pour sa troisième finale consécutive de l'Euroligue de basket en battant Kaunas 76 à 67, à Belgrade, et défendra son titre aujourd’hui dimanche face au CSKA Moscou ou au Real Madrid. Le «Fener» avait été le premier club turc champion d'Europe l'an passé devant son public à Istanbul. Il avait perdu l'année précédente contre le CSKA Moscou. L'équipe lituanienne disputait sa première demi-finale depuis son titre de 1999. C'est le meneur vétéran Bobby Dixon, 35 ans, qui a été l'homme du match avec 19 points et un rôle décisif en fin de rencontre. L'Américain, naturalisé turc sous le nom d'Ali Muhammad, a commencé sa carrière en ProB à Saint-Etienne puis a porté les maillots de Gravelines, du Mans, de Villeurbanne et de Dijon. Il était déjà des deux premières finales avec le club d'Istanbul. Fenerbahçe a fait la course en tête pendant tout le match.