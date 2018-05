M. Messahel s’entretient avec son homologue libyen : Vifs remerciements à l’Algérie pour l’aide humanitaire

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, vendredi dernier à Istanbul, avec son homologue libyen Mohamed Tahar Syala, en marge de la réunion ministérielle préparatoire au Sommet extraordinaire de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) sur la Palestine. Cet entretien a porté sur les derniers développements de la situation politique sécuritaire et économique en Libye.

Le ministre libyen a commencé par exprimer ses vifs remerciements à l’Algérie pour l’aide humanitaire accordée le 15 mai 2018 aux populations libyennes des localités frontalières à la veille du mois sacré du Ramadhan. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien continue de l’Algérie aux efforts de règlement de la crise libyenne.

Le ministre des Affaires étrangères a réitéré l’engagement de l’Algérie aux côtés des acteurs libyens pour les accompagner dans la recherche d’une solution politique, basée sur le dialogue et la réconciliation et loin de toute ingérence étrangère.

Les deux ministres sont convenus, à cette occasion, de poursuivre la concertation entre les deux pays sur les plans régional, continental et international afin d’accroître les chances d’aboutissement à un règlement de la crise libyenne.