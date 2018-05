Zone de libre-échange africaine, Objectif : Une meilleure attractivité économique

«Aujourd’hui, nous vivons la concrétisation d’une décision entérinée au sommet d’Abuja, en 1991.

Laquelle décision stipule la création d’une zone de libre-échange que l’Algérie a signée en dépit de la crise économique endurée depuis la chute des prix du pétrole». C’est par ces termes que s’est exprimé Ahmed Ouyahia, Premier ministre, en mars dernier, suite à la signature de la Déclaration de Kigali qui a officialisé la naissance d’une zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC). En effet, l’avènement de la Zone de libre-échange africaine est censé, d’abord, améliorer l’attractivité économique de l’Afrique auprès des investisseurs multinationaux, avec à la clé une législation intégrée. Aujourd’hui, on assiste à un intérêt croissant des investisseurs tant africains qu’étrangers dans l’exploitation des possibilités d’investissement sur le continent africain. A cet intérêt, s’ajoute, comme le souligne le magazine Afrique Expansion, «un réel besoin de continuer à promouvoir les flux entrants d’investissements et, en particulier, les investissements directs étrangers et les investissements intra-africains pour appuyer l’intégration régionale et la transformation structurelle des économies du continent». Ainsi, ajoute le magazine, «la ZLEC est conçue pour apporter des solutions à deux types de problème: la taille du marché, d’une part, et, de l’autre, l’harmonisation des législations». Et constitue «la première étape d’un processus qui doit aboutir dans dix ans à la création d’un marché unique africain». Les Africains rêvent, en effet, de voir abolies les barrières douanières entre les 55 pays du continent en vue de mettre fin à la «fragmentation économique» observée actuellement au sein des grandes régions africaines. Cette création d’un marché continental unique de biens et de services avec une libre circulation des hommes d’affaires et, en particulier, des investissements, «ouvrira ainsi la voie à l’accélération de la mise en place d’une union douanière continentale et l’atteinte d’une communauté économique africaine», soulignait la CEA. Certaines statistiques affirment que la suppression des barrières douanières pourrait faire de l’Afrique un vaste marché de 1,2 milliard de consommateurs dont le PIB cumulé avoisinerait 2.500 milliards USD avec, en plus, une remarquable croissance de la classe moyenne. Les investisseurs étrangers et africains pourraient trouver ici des opportunités plus intéressantes de fructifier leurs investissements. Unanimes, les spécialistes affirment que l’une des conditions nécessaires au déploiement efficace et compétitif d’un marché international d’échange et d’attractivité commerciale réside dans l’existence d’une cohérence juridique entre les États concernés, notamment en matière de droit commercial. S’agissant de l’Algérie, les économistes relèvent la nécessité de voir nos outils et nos instruments d’exportation adaptés, de sorte que nos produits soient reconnus dans d’autres pays et soient bien identifiés avec des conditions d’emballage, de colisage et d’origine. Il convient de souligner que les échanges commerciaux entre l’Algérie et les pays africains n’ont pas dépassé les 3 milliards de dollars en 2017 et l’essentiel des exportations du pays sont les hydrocarbures (89%). L’ouverture de la Zlec est-elle une opportunité idéale pour de meilleures performances ? Une chose est sûre : la zone de libre-échange nécessite au préalable des préparations techniques très poussées et de préparer les professionnels dans le domaine de l’exportation.

Fouad Irnatene