Port de Mostaganem : 28.000 passagers ont emprunté le bateau au premier trimestre 2018

Le nombre de passagers ayant emprunté le bateau à partir de la gare maritime de Mostaganem a atteint, au premier trimestre de l’année en cours, les 28.000 voyageurs en aller et retour, a-t-on appris de la direction commerciale de l’Entreprise portuaire de Mostaganem. Les données fournies par le service des statistiques relevant de la direction commerciale de l’EPM ont fait état d’une hausse de l’ordre de 17% du nombre de passagers débarquant à Mostaganem (14.318) par rapport à la même période de l’année dernière et à plus de 16% à l’embarquement (13.592). Durant la même période, il a été enregistré le passage de 13.232 véhicules (aller et retour) à travers la gare maritime, soit une hausse de17% par rapport aux trois premiers mois de 2017. Ce bilan positif a été relevé à travers 43 dessertes assurées par un opérateur privé étranger assurant la ligne Mostaganem-Valence (Espagne). Il est à rappeler qu’en 2017, le nombre de passagers a doublé via la gare maritime de Mostaganem par rapport à l’année d’avant avec un chiffre de 178.000 voyageurs en aller et retour. Durant la même période, le nombre de véhicules en partance et à l’arrivée a doublé également passant de 31.000 véhicules en 2016 à 70.000 véhicules l’année dernière. Ce bond d’activité a été rendu possible grâce à l’ouverture d’une nouvelle ligne maritime de transport des voyageurs entre Mostaganem et Barcelone (Espagne), en plus des deux lignes exploitées Mostaganem-Alicante et Mostaganem-Valence en 2016, offrant aux opérateurs commerciaux étrangers et nationaux plus de 200 dessertes.