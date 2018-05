Crash d’un avion à La Havane : Le président Bouteflika adresse un message de condoléances au Président du Conseil d’Etat de Cuba

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, suite au tragique accident de l'avion survenu peu après son décollage de l'aéroport international Jose-Marti de La Havane, entraînant la perte de plusieurs vies humaines. «C'est avec une profonde tristesse et une grande affliction que j'ai appris la nouvelle du tragique accident de l'avion de ligne Boeing 737-200, survenu peu après son décollage de l'aéroport international Jose-Marti de La Havane, entraînant la perte de plusieurs vies humaines», a écrit le Chef de l'État, dans son message. «En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous exprimer, au nom du peuple algérien, de son gouvernement et en mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées à vous-même, à votre gouvernement et au peuple cubain ami, ainsi que notre compassion et sympathie aux familles des victimes», a ajouté le Président Bouteflika. «Devant cette tragédie, qui endeuille le peuple cubain ami, soyez assuré, Monsieur le Président, que vous pouvez compter sur la solidarité et le soutien de l'Algérie», a souligné le Président de la République. «En vous renouvelant mes plus sincères condoléances en cette pénible épreuve, je vous prie de croire, Monsieur le Président et Cher Ami, en l'assurance de ma très haute considération», a conclu le Chef de l'État.