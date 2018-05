Pluies torrentielles à Aïn el-Kebira : Un mort et un disparu

À Sétif, les fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs localités de cette wilaya, jeudi en fin d’après-midi, notamment à Aïn El-Kebira, Sétif, El-Eulma, Aïn Arnet, Amouchas et Beni azziz, n’ont pas été sans se traduire par d’importants dégâts corporels et matériels causant la mort d’une personne âgée de 59 ans qui se trouvait au volant d’un véhicule utilitaire et dont le corps a été repêché à environ 200 m du pont d’Oued Enzaa, nous a indiqué hier le capitaine Ahmed Lamamra, chargé de la communication au niveau de la direction de wilaya de la protection civile. Des pluies qui ont été à l’origine de crues torrentielles importantes et de remontée des eaux au niveau des oueds Hayoun et Enchem, et ont également emporté un fellah à Gariet Legragra au nord d’Aïn El- Kebira sur le cours de l’oued Hayoun, entre les localités de Déhamcha et d’Aïn El-Kebira. Les recherches se poursuivent encore.

Par ailleurs, ajoute le même responsable, des dégâts matériels touchant des biens publics et privés ont été relevés, en plus de la perte de têtes ovines et de structures agricoles légères, comme les serres, ajoutant que les équipes de la Protection civile ont porté secours à 3 personnes à bord d’un camion près de l’Oued Temar, dans la commune d’El-Ouricia, sur la RN9, à la sortie nord de Sétif.

Trois autres personnes n’ayant pas pu maîtriser leur véhicule face aux crues de l’oued Bousselem ont été secourues, en plus d’une autre personne au niveau de l’oued El- Kebir, sur la RN 77, dans la commune de Dehamcha.

Ces crues et remontées des eaux, qui ont été enregistrées au niveau de quartiers et cités des localités de Sétif, El-Eulma et d’Aïn El-Kebira, ont fait l’objet d’une trentaine d’opérations d’épuisement des eaux.

F. Zoghbi