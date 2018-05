journée nationale de l’étudiant (19 mai 1956), Université d’Alger : Bastion de la révolution estudiantine

Le recteur de l'Université Alger 1 Benyoucef-Benkhedda, M. Bencheniti, a précisé que cet anniversaire «rappelle le rendez-vous historique pris par les enfants de ce peuple avec le destin d'une patrie pour braver les forces d'oppression et d'injustice, et pouvoir vivre aujourd'hui dans la dignité et la souveraineté nationale».

«La mémoire collective de l'Algérie retiendra pour l'éternité les actes de bravoure de toute une génération d'étudiants et d'étudiantes, et l'apport de l'Université d'Alger qui était un bastion de la révolution estudiantine et qui continue encore aujourd'hui à œuvré à travers ses différentes spécialités à l'essor de l'Algérie», a-t-il soutenu.

Il a rappelé que «les étudiants, plaçant la patrie au-dessus de leur soif de savoir, avaient décidé, de leur propre initiative, de répondre à l'appel du devoir et de rejoindre le processus de la Révolution qui allait changer le destin de la nation». Le ralliement de ces étudiants a constitué le premier pas dans le processus de soutien à la Révolution de libération, a indiqué le professeur Hamid Bencheniti, soulignant que quelques jours après la grève des étudiants du 19 mai 1956, les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) se sont consolidés de plus de 150 étudiants venus renforcer la Révolution nationale en compétences scientifiques et intellectuelles qui ont contribué à un saut qualitatif en portant sa voix au niveau international. Après l'indépendance, ces compétences nationales ont répondu présent lorsqu'il a fallu remplacer, entre 1971 et 1973, les coopérants français à l'université algérienne, et qui l'avait déserté croyant que sans eux elle allait fermer ses portes. Elles leur ont prouvé le contraire et contribuer ainsi à l'édification de l'université algérienne.

Par ailleurs, le professeur Bencheniti a rappelé à l'audience que les premiers cadres du corps diplomatique algérien après l'indépendance étaient des étudiants qui ont boycotté les études et répondu à l'appel à la grève lancé par le Front de libération nationale (FLN) en 1956, précisant que le devoir national impose aux étudiants d'aujourd'hui de se consacrer à l'acquisition des sciences pour la relance du pays. «À l'image de leurs aïeux qui ont imposé leur volonté à l'histoire, les étudiants d'aujourd'hui sont appelés à focaliser tous leurs efforts sur un seul objectif, à savoir soumettre l'histoire à leurs ambitions, des ambitions qui tendent à servir l'Algérie d'abord et avant tout», a conclu M. Bencheniti.

Dans son allocution, le Secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine pour Alger a rappelé que les sacrifices des prédécesseurs n'ont pas été vains, indiquant que les enfants et étudiants de l'Algérie vont «poursuivre le parcours» en accomplissant le rêve de ces étudiants algériens qui ont quitté les bancs des études pour que l'Algérie soit indépendante et prospère. Une cérémonie de recueillement à la mémoire des étudiants algériens a été organisée à la place de la Résistance, dans la commune d'Alger-Centre, en présence du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, une occasion qui a permis de remémorer les faits héroïques des enfants du peuple qui ont choisi de sacrifier leurs études pour rejoindre les rangs du Front de libération nationale (FLN) pour que l'Algérie recouvre son indépendance et sa souveraineté.

----------------//////////////////////////

Tizi Ouzou

Dans le souvenir

Ainsi, pour marquer cette date, symbole de l’engagement des lycéens et des étudiants en faveur de la libération de notre pays, une importante délégation conduite par le wali, Mohamed Bouderbali, s’est rendue dans la matinée au sanctuaire des Martyrs de M’Douha, pour se recueillir à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de Novembre 1954.

La délégation, composée des membres de la famille révolutionnaire, de l’exécutif de l’APW et de la wilaya, ainsi que des élus nationaux et locaux, a, après avoir assisté à la levée des couleurs nationales et écouté la Fatiha, participé à l’opération de plantation de 257 arbres au carré des Martyrs en hommage aux victimes du crash de l’avion militaire survenu à Boufarik. Cette louable initiative a été l’œuvre de la Ligue des activités en plein air, de loisirs et de jeunesse (LAPALEJ) qui avait précédé son initiative par une vaste opération de nettoyage de ce cimetière. Le wali, qui a pris part à cette opération de plantation d’arbres d’espoir à la mémoire de ces martyrs de devoir national, a salué cette initiative qu’il a qualifié de «bonne manière de célébrer la Journée nationale de l’étudiant».

La maison de la Culture Mouloud-Mammeri a été de son côté, depuis vendredi dernier, le théâtre de plusieurs activités commémoratives de cette journée.

Ainsi, cet établissement culturel a abrité une riche exposition de photographies, d’articles de presse, de livres d’histoire se rapportant à cette date, des conférences et témoignages, ainsi que la projection de films documentaires sur l’Union générale des étudiants musulmans (UGEMA) et le chahid Taleb Abderrahmane, un des acteurs de la grève des étudiants qui deviendra l’artificier de la Révolution, suivis par des chants patriotiques et de récitals de poésie. Hier, la cinémathèque de la ville a projeté le film historique, les Portes de silence, du réalisateur Amar Laskri.

Bel. Adrar

----------------//////////////////////////

Annaba

Emotion et fidélité

La Journée nationale de l’étudiant a été commémorée, dans l’émotion et la joie, au campus universitaire de Sidi-Amar, en présence des autorités locales civiles et militaires, et de nombreux étudiants, ainsi que les cadres du secteur de l’Enseignement supérieur, avec la levée des couleurs nationales et la lecture de la Fatiha à la mémoire des martyrs tombés au champ d’honneur pour le recouvrement de la liberté et de l’indépendance du pays.

La Journée nationale de l’étudiant, un événement qui rappelle l’engagement sans condition des étudiants pour la cause nationale, a été une opportunité pour ceux du campus universitaire Badji-Mokhtar d’Annaba de soulever leurs préoccupations au wali, Mohamed Salamani, concernant l’absence d’infrastructures sportives au niveau de la Fac centrale et de la résidence universitaire du Pont-Blanc.

Ce dernier s’est engagé à prendre en charge leurs préoccupations dans les meilleurs délais, notamment la pose de la pelouse synthétique du terrain de football implanté dans l’enceinte de l’université de Sidi-Amar et à la salle omnisports de la cité Pont-Blanc. Intervenant, à l’occasion, le wali a appelé la communauté estudiantine à redoubler d’efforts pour l’acquisition du savoir et de la compétence, dans la perspective de participer au développement du pays.

B. G.

----------------//////////////////////////

Bordj Bou-Arréridj

Une date qui interpelle

La wilaya de Bordj Bou Arreridj qui compte depuis l’an 2000 une structure universitaire n’a pas manqué la célébration de la journée de l’étudiant. Hier les autorités locales se sont déplacées dans l’enceinte de la structure pour partager avec les étudiants cette date qui a été un tournant pour la révolution algérienne.

Non seulement l’unité du peuple algérien a été consolidée avec la mobilisation de cette catégorie importante,mais les rangs de la révolution ont été renforcés par un encadrement de qualité qui a dirigé ensuite la construction de l’Algérie indépendante. Le recteur de l’université qui porte le nom du cheikh Bachir Ibrahimi a rappelé dans son intervention au cours de la cérémonie marquant l’événement que la sortie des étudiants le 19 mai 1956 a démenti la propagande coloniale et donné une image réelle de la réalité du terrain au monde entier. Elle a constitué une réponse cinglante aux autorités françaises de l’époque qui voulaient acheter le silence de l’élite algérienne a-t-il noté. Le recteur a exhorté les étudiants de l’université à suivre cet exemple en participant à la préservation de la liberté du pays par l’acquisition du savoir. Ce qui leur permettra a-t-il indiqué de relever les défis qui se posent à l’Algérie sur tous les plans. Il a souligné dans ce sens les efforts consentis par l’Etat pour leur faciliter cette acquisition. Au passage le recteur de l’université Bachir Ibrahimi est revenu surl’évolution de la structure et a insisté sur la place qu’elle occupe dans l’environnement qu’elle ne manque pas de marquer, tant par le nombre de cadres formés que par les problématiques traitées. Les autorités de la wilaya et à leur tête le wali, Salah Affani ,qui ont rencontré les membres de la famille universitaire pour évoquer cette circonstance n’ont pas oublié celle de la révolution. Elles ont effectué une visite chez une veuve de chahid pour s’enquérir de son état de santé. Le wali a donné des instructions pour que les membres de cette famille bénéficient de consultations à domicile périodiquement avec l’engagement de prendre en charge leurs besoins au plan médical et social.

F. D.

----------------//////////////////////////

Sétif

Honorer l’engagement de nos aînés

La célébration du 62e anniversaire de la Journée de l’étudiant a été marquée hier par un imposant programme d’activités allant dans le sens de la reconnaissance et de la fidélité à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l’Algérie libre et indépendante.

Comme il est de tradition, les autorités civiles et militaires, à leur tête le wali Nacer Maskri, se sont rendus à l’université Ferhat-Abbas, où il a été observé un moment de recueillement et déposé une gerbe de fleurs à la mémoire de nos glorieux martyrs devant le monument commémoratif. Les membres de la délégation assisteront ensuite, dans la grande salle Mouloud-Kacem-Naït-Belkacem, à plusieurs activités culturelles, et honoreront des étudiants qui se sont distingués dans différents domaines. Place sera également laissée à un film documentaire sur l’œuvre de Louanes Hamrit, un étudiant algérien qui est allé à la conquête du savoir de Djamaâ Ezeitouna en Tunisie jusqu’à Baghdad, non sans se distinguer par cette méritoire initiative d’avoir construit une école dans son village de Selmane et enseigné après l’indépendance dans plusieurs établissements, dont le lycée Mohamed-Kerouani.

Un parcours qui vaudra à Louanes Hamrit d’être honoré par le wali et le recteur de cette université, en présence d’anciens élèves qui ne manqueront pas de lui témoigner leur reconnaissance. Le recteur de l’université, Abdelmadjid Djenane, ne manquera pas de rappeler la dimension historique de cette date anniversaire et l’impact qu’elle a produit sur le renforcement des rangs de la glorieuse Révolution de Novembre.

Il souligne, avec force, cet engagement de la population estudiantine et sa réponse à l’appel de la patrie, et dit, en s’adressant aux nombreux étudiants présents, qu’au vu des sacrifices consentis par ceux qui nous ont précédés, nous avons aujourd’hui le devoir d’honorer leur engagement par notre amour pour la patrie, le travail honnête et sincère. Un engagement fort par lequel nous avons à charge de hisser notre pays à un niveau de développement qui n’a rien à envier à celui des pays avancés, et faire que nous vivions toujours ensemble dans la paix, ajoute l’intervenant, qui laissera place à un étudiant, représentant des clubs scientifiques qui ne manquera pas d’abonder dans ce sens et de souligner que l’histoire écrira en lettres d’or le sacrifice de nos aînés à l’endroit desquels nous exprimons aujourd’hui fidélité et reconnaissance.

Le programme se poursuivra par la visite aux domiciles des moudjahidine Abdelkrim Baabouche, Lamri Boukhalfa et Abdelkader Yahia Cherif, que le wali honorera à cette occasion.

F. Zoghbi