Disponibilité du lait durant le ramadhan : Les producteurs rassurent

Le PDG du groupe public Giplait, M. Mouloud Harim, vient de réaffirmer la disponibilité en quantité, du lait en sachet pendant le mois sacré de ramadan. «Les ménages algériens ne risquent pas de manquer de lait au cours des prochaines semaines, et durant toute l’année», a tenu à rassurer M. Harim, précisant que grâce à la décision prise par les pouvoirs publics, début avril dernier, d’augmenter les quotas de poudre de lait des laiteries publiques et privées, ce produit de première nécessité, sera disponible en quantité suffisante pour subvenir aux besoins de la population.

Force est de constater que sur le terrain, les citoyens trouvent désormais le précieux sachet de lait disponible au niveau des magasins, et en grande quantité, sans avoir à attendre leur tour pour l’acheter. Les longues chaînes qui se formaient à l’arrivée des camions de livraison, il n’y a pas si longtemps, font désormais partie du passé, au grand bonheur des ménages, grands consommateurs de cette denrée.

Cette grande disponibilité vient ainsi confirmer les propos du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazgui, qui avait annoncé, récemment, que le gouvernement a décidé de produire une quantité de 50 millions de litres supplémentaires de lait à travers le pays durant le mois de ramadhan. Aussi, cette décision du gouvernement d’augmenter les quantités de poudre de lait fournies par l’Office algérien interprofessionnel du lait (ONIL) aux laiteries publiques et privées pour faire face aux pénuries apparues dans la disponibilité du lait en sachet a enregistré les résultats escomptés.

De ce fait, les laiteries du Groupe public industriel de production du lait et de ses dérivés (GIPLAIT) viennent de voir leur approvisionnement en poudre de lait passer de 7.000 à 10.000 tonnes par mois, avec en contrepartie, l’augmentation de leur production de lait en sachet de plus de 2 millions à près de 4 millions de litres par jour.

Les laiteries du secteur privé ont, elles aussi, vu leur approvisionnement passer de 7.500 à 9.000 tonnes par mois. Dans ce contexte, M. Harim a indiqué que suite à cette décision, le quota du groupe Giplait a été relevé de 3.000 tonnes à compter du mois d’avril 2018 pour atteindre ainsi un total supérieur à 11.000 tonnes. Il a, dans le sillage, fait savoir que le groupe Giplait a augmenté sa production de lait passant de 2,5 millions de litres/jour à 3,5 millions de litres/jour, précisant que cette augmentation significative a permis de répondre largement aux besoins des populations et partant de stabiliser d’une manière générale le marché du lait pasteurisé conditionné en sachet qui avait connu, faut-il le rappeler un certain nombre de perturbations durant les mois écoulés sur l’ensemble des régions du pays. Poursuivant ses propos, le responsable a indiqué que pour faire face à la demande croissante pendant le mois de Ramadhan le groupe public a bénéficié d’un quota supplémentaire de 2.000 tonnes de poudre de lait. «En prévision du mois de Ramadhan, Giplait a relevé sa production de lait de 20%», a révélé M. Harim, faisant part de l’ouverture de nouveaux points de vente à travers le territoire national pour assurer la vente directe aux citoyens. Pour ce mois sacré, le groupe public compte mettre sur le marché pas moins de 35.000 litres de lait de vache de lait fermenté (l’ben et Raib), des produits laitiers très prisés durant le ramadhan. Il convient de rappeler que la groupe public Giplait compte 16 laiteries à travers le pays et détient 60% des parts de marché du lait et dispose des moyens nécessaires pour satisfaire la demande et assurer, par la même, régulation et stabilité de ce produit de large consommation.

Kamélia Hadjib