Mise en conformité et achèvement des constructions : Les délais prolongés jusqu’en 2019

3.491 infractions enregistrées durant le premier trimestre 2018

«Le délai de régularisation des constructions non achevées est reporté pour le mois d’août 2019», a fait savoir le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui. Cette annonce a été faite jeudi dernier à l’Assemblée nationale (APN), à l’occasion d’une séance plénière consacrée aux questions orales. M. Bedoui a mis en relief au cours de son intervention, le souci des autorités publiques de mettre un terme aux constructions anarchiques et illicites, notamment celles bâties sur les terres agricole et forestière et sur le littoral. «Les constructions érigées sur les terres agricoles et sur les bandes côtière ne seront pas régularisées», a-t-il dit.

Les qualifiants de «constructions qui poussent comme des champignons», le ministre a souligné que ces dernières, font l'objet de suivi constant et minutieux de la part des autorités, ajoutant que toute construction illicite est immédiatement démolie et leurs propriétaires font l'objet de poursuites judiciaires. Il fera en outre remarquer que la police de l'urbanisme a enregistré pas moins de 3.491 infractions liées aux constructions sans permis de construire au niveau national durant le premier trimestre 2018, durant lequel 726 autorisations de démolition ont été appliquées. «On a pris toutes les mesures pour l’éradication de toutes les constructions illicites, on applique le principe de zéro tolérance», a-t-il souligné.

M. Bedoui a ajouté que les efforts des autorités publiques vont dans le sens du cadre de vie et de l'environnement sain prôné par le Président de la République et l'opération a été lancée à Alger où toutes les constructions anarchiques ont été éliminées rappelant, dans ce sens, le projet national «a consacré une protection spéciale pour ces terres. Evoquant le cas de la wilaya de Bejaïa, le haut responsable, a indiqué qu’un nombre important de constructions illicites sur le littoral a été recensés «73 constructions bâties sur un foncier relevant des domaines publics forestiers ont été démolies», a-t-il précisé. Le ministre a noté que l'Etat fera face à ces pratiques inciviques en recourant à la force de la loi, d'autant que l'Etat a permis de régulariser la situation des constructions n'ayant pas obtenu d'attestation de conformité et de mettre un terme au problème des constructions anarchiques, tout en simplifiant les mesures administratives de délivrance des attestations et contrats d'urbanisme en prévoyant un guichet unique au niveau des communes et des wilayas et en réduisant les délais de délivrance à 15 jours au maximum. Il faut dire que cette prolongation jusqu’à l’année 2019 est favorablement accueillie par les concernés qui voient en cette décision comme «une nouvelle perche tendue à l’ensemble des retardataires». Cela dit, une fois la date butoir arrivée, aucun retard ne sera plus toléré. Et pour cause, les sanctions prévues par la loi 08-15 du 20 juillet 2008 vont des amendes importantes, à la démolition des constructions non conformes et la fermeture des locaux. D’ici cette date butoir, les retardataires peuvent se rattraper en procédant aux finitions nécessaires. Remarque importante à retenir, selon les modalités prévues par ce texte de loi, les constructions non achevées, mais pourvues d’un permis de construire peuvent bénéficier, d’un permis d’achèvement. S’agissant des constructions achevées pourvues d’un permis de construire, mais non conformes aux prescriptions de ce dernier, celles-ci peuvent être régularisées par la délivrance d’un certificat de conformité. Pour ce qui est des constructions achevées non pourvues d’un permis de construire, leurs propriétaires et les maîtres d’ouvrage de ces édifices peuvent bénéficier d’un permis de construire sous certaines conditions.

D’autre part, et pour ce qui concerne les constructions non achevées et non pourvues d’un permis de construire, celles-ci peuvent être régularisées, sous conditions, par la délivrance d’un permis d’achèvement, dont le délai est évalué par un architecte agréé.

Sarah A. Benali Cherif