Finale de l’inter-lycée : L’école des cadets de la nation de Sétif lauréate

Au bout d’une année de compétition, la 3e édition du programme éducatif et intellectuel «Inter-lycées» s’est clôturée vendredi dernier, lors d’une soirée ramadhanesque tenue au Centre culturel Aïssa-Messaoudi de la Radio nationale.

Au final, c’est la sélection des Cadets de la nation, relevant de la wilaya de Sétif, qui s’est imposée dans ce concours pédagogique, aux dépens des lycéens de la wilaya de Skikda sur le score de 42 points à 37 points, la 3e place étant revenue à la sélection des lycées de Bejaia.

«Ce type de manifestation encourage les élèves au partage et à l’échange du savoir et de la science. Pour moi, le plus important, ce n’est pas qui gagne ce concours mais le processus traversé par les candidats pour atteindre la finale. Il s’agit d’amener les élèves à être entre eux, à partager tous ces moments dans la convivialité. Le fait de pouvoir échanger entre eux nous comble et nous satisfait car l’échange fait partie de la dimension éducative», a expliqué la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, présente à cette cérémonie en compagnie du ministre de la Communication M. Djamel Kaouane ainsi que du directeur de la communication, de l'information et de l’orientation au ministère de la Défense nationale, du directeur des Ecoles des cadets de la nation et des DG de la radio et de la télévision nationales.

Ce concours éducatif a porté sur des questions du programme scolaire des élèves de terminales dans les matières suivantes : langues arabe, française, anglaise ; mathématiques ; sciences naturelles ; sciences physiques ; histoire et géologie.

Pour Mme Nouria Benghabrit, cette compétition scientifique, dont l’édition de 2018 s’est déroulée sous le slogan «La paix et la sécurité se réalisent par le savoir», joue un rôle «important» dans l’émancipation du système éducatif. Elle met en lumière l’implication de tous les acteurs de l’éducation dans sa réussite.

«Ce programme traduit une solidarité à toute épreuve affichée à l’égard des élèves et du soutien qu’ils bénéficient, que ce soit de la part des parents d’élèves, des enseignants ou des chefs d’établissements», s’est-elle félicitée, imitée par Djamel Kaouane qui tient d’abord à relever le contexte dans lequel s’est déroulée la finale du concours, à savoir la célébration par l’Algérie de la journée nationale de l’Etudiant qui porte, selon lui, une «forte» charge symbolique.

«Sans langue de bois, je considère que le grand gagnant de cette joute intellectuelle est l’idée. J’espère qu’Inter-lycées reviendra comme avant parce que c’était une grande messe nationale», a indiqué le ministre de la Communication, qui a tenu à saluer la Radio nationale pour avoir «rallumé» le flambeau après une longue éclipse de ce programme qui a vu le jour dans les années 1980 (il était diffusé sur l’ENTV chaque jeudi après-midi) pour refaire surface donc en 2016.

«L’organisation d’Inter-lycées par la radio nationale conforte si besoin est le rôle des médias lourds notamment dans l'accompagnement des efforts éducatifs et de la prise en charge éducative des jeunes générations», a souligné Djamel Kaouane.

S. A. M.