Inscriptions : Une plateforme numérique pour les masters et doctorats

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d’annoncer la mise en place d’une plateforme numérique qui permet aux étudiants, futurs candidats au master et au doctorat, l’inscription en ligne aux concours universitaires, et ce, dans les différents établissements supérieurs du pays. En effet, il est précisé, dans la note ministérielle n° 364, rendue publique par la direction générale des enseignements et de la formation supérieurs, le 16 mai dernier, qu’à partir de la prochaine rentrée universitaire, les procédures d’inscription pour le master et le doctorat se feront, désormais, via une plateforme numérique.

Selon la même note ministérielle, les futurs candidats au master et au doctorat devraient compléter à l’avenir les inscriptions via cette plateforme numérique. Une démarche qui simplifiera aux responsables des établissements universitaires, l’étude et la saisie des données numériques, et permettra également d’écourter les délais de traitement des dossiers et d’éviter, ainsi, grâce à l’outil technologique, la paperasserie trop encombrante.

«L’application numérique, qui sera opérationnelle dans deux semaines, c’est l’outil que le ministère de l’Enseignement supérieur a voulu mobiliser, entre autres mesures, dans le cadre des efforts entrepris dans le but de l’amélioration des services au profit de la famille universitaire», peut-on lire dans la même note.

L’ouverture de cette plateforme est significative des efforts de modernisation du secteur de l’Enseignement supérieur, ainsi que l’amélioration de la gestion et de la performance, tant dans le cadre académique que pédagogique. Cette plateforme numérique permettra dorénavant, aux établissements universitaires à travers le territoire, la fixation et la standardisation des dates d’inscription des différents concours, ainsi que le respect du principe de la transparence, dans la gestion des dossiers des candidats et la lutte contre les phénomènes négatifs liés à la tricherie et à la manipulation des dossiers non éligibles.

Cette démarche vise à améliorer le rendement académique de l’université algérienne, et assurera aux étudiants les meilleures conditions de recherche et d’apprentissage, et viendra s’ajouter entre autres aux mesures déjà prises, notamment lancement, l’année dernière des mastères à distance, au profit des catégories professionnelles, ainsi que l’élaboration d’un système de documentation interuniversitaires.

Il est utile de signaler, qu’au jour d’aujourd’hui, plus de 13.000 enseignants ont le grade de maître assistant et exercent au niveau des laboratoires de recherche, et sont titulaires du diplôme de magistère. Il faut ajouter à cela, plus de 2.800 doctorants.

Ceci sans compter les 23.000 étudiants inscrits en magistère actuellement et plus de 80.000 inscrits en master. Soit un potentiel de 100.000 étudiants qui pourront, éventuellement, s’investir dans la préparation d’un doctorat. L’Algérie pourra, à l’horizon 2020, former plus de 50.000 nouveaux doctorants. Un défi majeur que le pays doit relever à l’horizon 2020, celui d’atteindre et même dépasser le seuil des 80.000 chercheurs titulaires d’un doctorat.

Tahar Kaidi