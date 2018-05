Nouvelles d’Oran, solidarité pendant le ramadan : 90 restaurants opérationnels

Page animée par Amel Saher

Prés de 350.000 repas chauds et à emporter destinés aux démunis devront être distribués pendant le mois de ramadan, a-t-on appris, hier, de M.Benhariga Abdelhadid, chef de bureau des opérations de solidarité à la direction de l’Action sociale de la wilaya d’Oran.

L’opération couffin de ramadan a bénéficié d’une enveloppe globale de prés de 335 millions da, dont 242,936 millions DA octroyés par les communes, 22 millions par le ministère de la tutelle et 70 millions par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Ainsi, il est prévu la distribution de 120.000 kits alimentaires dont 67.000 assurés par l’Etat, contenant des produits alimentaires de première nécessité, d’une valeur de 5.000 Da. Les kits restants seront pris en charge par des bienfaiteurs et des associations locales. En plus des couffins, pas moins de 90 restaurants, dont un nombre conséquent est assuré par des bienfaiteurs, sont ouverts pendant le mois sacré, soit une moyenne de 250 personnes/jour. Ceci va nécessiter une mobilisation sur le terrain de 2.500 personnes, a-t-on indiqué. Par ailleurs, une commission de wilaya composée de représentants de la DSP, DAS, de la Protection civile et de la Sûreté de wilaya, devra effectuer tous les soirs des sorties de contrôle, avant, pendant et après la rupture du jeûne. Il est à souligner que certaines communes ne disposant pas de grandes ressources financières n’ont pu allouer de budgets pour les actions de solidarité à la faveur du mois sacré.

Ainsi, ces opérations au niveau de ces communes ont été prises en charge par d’autres organismes. La distribution des couffins de ramadhan a été précédée par un travail d’assainissement des listes des bénéficiaires, effectué par les services de la tutelle.

Selon la même responsable, 88.217 personnes démunies ont été recensées cette année à travers la wilaya.

Habitat

433 logements LPL distribués au profit des habitants de Bir EL Djir

23.000 logements toutes formules confondues seront distribués au courant de l’année

Un programme de 23.000 logements, différentes formules, sera distribué durant l’année en cours, a révélé le wali d’Oran en marge de d’une opération de distribution de 433 logements sociaux à Bir El Djir. La première tranche comptabilise un quota de 1.250 logements de type LPL. Sur ce total, 11.000 logements sociaux, 10.000 unités Aadl et 2.000 LPA seront distribués avant la fin de l’année en cours. À savoir que 93 logements sociaux ont été distribués dans la localité d’El Arrarsa relevant de la commune de Béthioua, la semaine dernière. Le responsable qui a indiqué que les autorités locales ne ménageront aucun effort pour soulager la crise de logements dans la wilaya a toutefois précisé que toute personne qui recourt aux moyens frauduleux pour détourner la loi et bénéficier illégalement de logement sera sanctionnée. M. Chérifi a fait savoir que la wilaya d’Oran s’est vu octroyer d’importants programmes d’habitat dans les différentes formules. Il a rassuré, par ailleurs, des détenteurs de décisions de pré-affectation qu’ils auront leurs logements, une fois que les programmes en cours seront livrés. Il faut savoir qu’un programme de 400 logements formule publique locative est en cours de construction dans le nouveau pôle urbain de Belgaïd. Le lundi de la semaine passée, le wali a remis les clés à 433 bénéficiaires de logements sociaux dans la commune de Bir El Djir . Ces derniers ont été relogés dans l’une des cités du nouveau pole urbain de Belgaïd. Il convient de rappeler que les opérations de relogement, en particulier celles touchant les programmes sociaux ont connu une cadence accélérée à Oran depuis 2015. La plus importante jusqu’à l’heure est celle lancée et menée en 2015 sous l’époque de l’ex- wali d’Oran et l’actuel ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, ayant profité à 8.178 ménages, en particulier aux habitants des bidonvilles et des constructions vétustes menacés de ruine. Parmi les bénéficiaires, 300 familles qui habitaient le bidonville dit «le virage» situé dans la localité d’Aïn El Baïda, 500 de douar Cheklaoua et 226 familles habitant les constructions érigées de manière illicite dans le quartier de Gourine, dans la commune d’Arzew, 96 autres dans la commune El kerma. Toujours dans le cadre de ce même programme à caractère social, 1.430 familles parmi les habitants des constructions vétustes du vieux quartier El Hamri, ont été relogées dans de nouveaux logements à Canastel, secteur urbain El Menzah. En 2016, une autre opération de relogement non moins importante a été lancée au profit de 6.400 familles habitant le vieux bâti en ruine à travers 8 secteurs urbains de la commune chef-lieu, dont 2.400 logements ayant profité aux postulants à cette formule dans le vieux quartier Sidi El Houari. Il convient de souligner que les bénéficiaires ont été recensés et identifiés avec la coordination des représentants des quartiers concernés. Ce type d’opérations d’envergure va permettre à la capitale de l’Ouest d’éradiquer un nombre important de bidonvilles qui ceinturent les grands groupements de la ville et enlaidissent son urbanisme, mais pas seulement. En effet, de nombreuses assiettes à haute valeur foncière seront récupérées et mises à la disposition de la réalisation de grands projets d’’investissement et des équipements d’utilité publique, notamment dans le secteur de l’éducation et la santé.

Régularisation et cadastre du foncier

Un nombre considérable de dossiers traités

Sur un total de 6.162 livrets établis, pas moins de 4.690 livrets fonciers ont été remis aux propriétaires de terrains, a-t-on appris d’une source des services du cadastre à Oran. L’on saura par ailleurs, que les services de la Conservation foncière ont enregistré l’inscription de 23.269 actes notariés et 269 actes de concession agricole remis aux exploitants et 1189 arrêtés administratifs de cession des biens domaniaux. En ce qui concerne les terrains attribués dans le cadre de la promotion de l’investissement, 178 actes ont été délivrés, a-t-on indiqué. Il est à relever en outre que les mêmes services ont achevé l’établissement de 2.595 documents administratifs dont 1.531 opérés par la daïra d’Oran, alors que 1.360 demandes de retraits de plans cadastraux ont été traitées. Concernant la régularisation foncière, les chiffres communiqués en début de l’année font état de 2.000 actes qui ont été remis par l’Agence foncière et 4.350 en cours de traitement. Une bonne partie, soit près de 76% des régularisations concernent la daïra de Bir El Djir et Es Sénia, avec respectivement 3.509 et 1.083 habitations concernées ; 1.300 et 413 actes établis. Ces opérations de régularisation ont permis de recouvrir la somme de 53,5 milliards de cts, ce qui correspond au tiers de l'impact financier attendu à terme et dont le montant est estimé à 139 milliards de cts. Il faut savoir que dans le cadre de la modernisation de l’administration locale, les services de la Conservation foncière et le Cadastre, à la direction générale des Domaines publics au ministère des Finances, travaillent sur le lancement de l’opération de numérisation des services de délivrance du livret foncier, qu’ils espèrent lancer officiellement dans un futur proche, dès que les différentes phases de ce processus seront achevées, avait déclaré récemment un responsable du secteur lors d’un séminaire régional consacré à la question de la «publicité foncière et investissement industriel , organisé, sous le haut patronage du ministre des Finances en coordination avec l’Assemblée populaire de la wilaya d’Oran. Selon la même source, ce projet comprend quatre phases et il en est actuellement à la deuxième. En effet, les mêmes services ont achevé l’opération d’actualisation des listes des propriétaires fonciers qui a été lancée en 2016 avant d’introduire toutes les données officielles attestant du droit de propriété. Il est question de procéder ensuite à la scannisation, numérisation et l’électronisation des données relatives au foncier émis par la Conservation foncière. La troisième phase comprend le contrôle de qualité de tout ce qui a été fait pendant les deux premières phases ; vient ensuite la quatrième et dernière phase qui concerne la création d’un centre national pour le traitement de l’information foncière. L’aboutissement du projet dans les délais qui lui sont impartis initialement dépend de la disponibilité des moyens nécessaires notamment matériels, a-t-on précisé.