Sétif : solidarité et flambée des prix

Pour ne pas faillir à une tradition qui a toujours fait que le mois de Ramadhan soit accueilli par une première semaine flambante, notamment sur les marchés des fruits et légumes et les boucheries, les sétifiens ont dû faire une fois encore bon cœur et accueillir ce mois de la piété et de la solidarité dans le climat qui se doit faisant ainsi valoir bien des valeurs spirituelles au moment où les adeptes du gain facile n’y vont pas avec le dos de la cuillère.

Subitement, en effet, pour ne pas dire du jour au lendemain, cette flambée a gagné bien de ces espaces, bien connus d’ailleurs au cœur de la cité de Ain Fouara où la valse des prix vous est chantée ou dansée à un rythme qui défie du coup la chronique et fait crouler les données de cette mercuriale que bien des Sétifiens ont connue, vécue et traversée d’un œil attentif, chaque matin en accédant d’un œil attentif au point le plus haut de ce que l’on qualifie aujourd’hui de marché central.

Une virée sur ces espaces au premier jour de ce mois de Ramadhan est plus qu’édifiante, en effet, lorsque la salade verte se fait subitement des moustaches et atteint les 120 Da et que l’haricot vert bondit à 280 DA au moment où la tomate vogue à 150 DA et que le kg de poivron est à 120 DA pour ne citer que ces produits sans oublier la courgette à 100 DA. Des prix que l’on exhibe chacun à sa façon, tantôt droit à vous, à vous donner le tournis, tantôt penchés pour certainement n’être perçus qu’à moitié ou alors se glissant entre deux produits et que chacun, à votre question de savoir le pourquoi de cette flambée, vous contera l’histoire des dernières pluies qui se sont abattues sur la wilaya et ont empêché les agriculteurs de procéder à l’arrachage ou tout simplement vous expliquer le principe de «l’offre et de la demande». C’est là autant de recettes qui ne tiennent pas pourtant debout, parce qu’entre temps, si les plus nantis préfèrent opter pour ces espaces sans se poser de questions, d’autres citoyens n’hésitent pas à se rendre non loin de là, vers ces marchés populaires comme celui de «Abacha» par exemple et avoir véritablement pour leur bourse au vu des écarts de prix, tout à l’avantage de la ménagère qui n’hésite pas à remplir son Caddy. et tant pis s’il faudra faire quelques centaines de mètres de plus. Ici en effet dans cette ambiance de fête populaire qui prévaut tout au long de ces allées exigües, l’appétit vient en effet en achetant à moindre coût, à l’extérieur d’avantage où tous ces jeunes qui ont décidé de retrousser leurs manches en ce mois de ramadhan vous proposent camionnettes souvent débordantes; le poivron à seulement 50 dinars, l’ail à 35 dinars, la salade verte à moins de 100 DA, les carottes à 80 DA et la tomate entre 100 et 120 DA, alors que le prix du poulet défie toute concurrence et vous est proposé à 300 dinars, soit près de 50 dinars de moins qu’ailleurs.

Pour ceux qui disposent d’un véhicule et qui veulent joindre l’utile à l’agréable, une simple promenade dans les environs de Sétif vous en mettra encore pleins les yeux avec tous ces véhicules utilitaires qui reviennent chaque jour des jardins et vous attendent en bordure de certaines routes pour vous proposer, prix gigantesques apposés sur de grands cartons, la pomme de terre à 35 dinars, l’oignon au même prix, carottes, salade, poivron et tomates à des prix abordables.

Ainsi, et en attendant la fin de la première semaine du mois de ramadhan pour que la juste lucidité puisse retrouver tous ses esprits et offrir mieux encore au citoyen, chacun pourra y trouver pour son compte et en avoir pour sa bourse sous l’œil avisé des services de sécurité, police et gendarmerie et des nombreux contrôleurs dépêchés par la direction du commerce qui veillent au grain.

F. Zoghbi