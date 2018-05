Marchés de proximité : Des produits à moins de 30%

«Les prix des produits alimentaires et des fruits et légumes exposés sur les marchés de proximité sont réduits de 20 à 30% par rapport aux marchés traditionnels», a affirmé, jeudi à Alger, le ministre du Commerce, Saïd Djellab.

En effet, lors de l'inauguration du marché de solidarité de proximité, au siège de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Djellab avait souligné avoir constaté de visu que «les produits sont disponibles sur tous les marchés de proximité ouverts cette année», et préconisé que «les prix connaitront une baisse dans les trois premiers jours du mois sacré».

Le ministre a expliqué que «le marché de l’UGTA a donné l’exemple pour généraliser l’initiative à travers le territoire national, avec l’ouverture de 159 dont 9 dans la wilaya d’Alger contre 3 l’année dernière. Le but est de rapprocher les producteurs des consommateurs et faire la promotion des produits à bas prix».

M. Djellab a également annoncé que son département «va étudier la possibilité de généraliser les marchés de proximité, à longueur d’année, à travers tout le territoire national».

Pour ce qui et des fruits et légumes, le ministre de l’agriculture a souligné que «les prix de ces produits connaitront une baisse à partir des prochains jours du mois sacré».

M. Bouazghi a appelé, dans ce sens, les citoyens à être rationnels dans leurs achats, «ce qui devrait contribuer grandement à faire baisser les prix».

En visitant le pavillon des viandes rouges et blanches, le ministre a indique que «ces produits sont disponibles et les prix de la viande de veau importée étaient réduits».

S’arrêtant devant le stand des sociétés de production des olives et différents produits de conserve, M. Bouazghi a démenti le fait que l’Algérie importe des olives, rassurant : «depuis près de 4 mois, on n'a pas importé d’olives, et nous consommons actuellement, à 100 % un produit national.» Tôt dans la mâtinée, avant l’arrivée des officiels, hommes et femmes, jeunes et vieux étaient nombreux au marché de proximité de l’UGTA. Et s’il y a une chose à dire, c’est que les produits sont nettement moins chers que ceux proposés dans les marchés traditionnels. Le citoyen peut acheter le kilo de la viande à 1250 DA, contre 1.500 DA chez le boucher et la viande blanche, 290 DA le kilo, le plateau d’œufs cédé à moins de 100 DA. L’ail est à 35 DA le kilo, l’oignon à 30 DA, la pomme de terre entre 30 et 40 DA et la tomate est proposée à 100 DA contre 150 DA au marché traditionnel. Encore, des pois-chiches à 310 DA le kilo, des haricots secs à 145 DA le kilo. Les pruneaux à 500 DA, des raisins secs à 800 DA et Frik des hauts-plateaux à 250 DA.

Le paquet de farine de 5 kilos de «qualité» vendu à 130 DA et le sac de semoule de 10 kilos cédé à 350 DA. Le beurre de la marque Colaital est à 700 DA le kilo, le camembert à 220 DA la boite de 250g. Ce produit est proposé par l’entreprise publique Giplait, le lait de vache en boîte à 75 DA, le L’ben à 75 DA et et Raib à 55 DA.

Des citoyens rencontrés au marché de proximité de l’UGTA ont exprimé leur satisfaction quant aux produits et prix proposés par les exposants et ont souhaité que ces marchés de proximité soient installés d’une façon pérenne pas seulement à l’occasion du mois sacré.

«La vie devient de plus en plus chère et le pouvoir d’achat a baissé ; une famille nombreuse ne pourra jamais tenir, ces marchés nous ont beaucoup aidé ces dernières années durant le Ramadhan.

On aimerait que l’Etat généralise ces marchés de proximité et pense à les maintenir tout au long de l’année», a déclaré un père de famille.

Wassila Benhamed