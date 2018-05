Ramadhan, intoxications alimentaires et gaspillage : La sensibilisation doit être plus intelligente et mieux orientée

En s’adressant aux musulmans, le Coran met en garde contre l’excès. Il dit dans l’un de ses versets : «Mangez de ces aliments délicieux que Nous vous offrons et évitez tout excès de peur d’encourir Ma Colère, car quiconque encourt Ma Colère sera perdu sans retour.»

Le message divin est clair. Le mode de consommation frénétique et boulimique qui s’est installé dans la société algérienne depuis quelques années à l’occasion du mois du ramadhan provoque flambée des prix, inflation, pénurie, crise… Mobiliser les Algériens pour lutter contre ce gaspillage est impératif, voire salvateur. La sensibilisation doit, par conséquent, être plus intelligente et mieux orientée. Ministères, associations et même les mosquées doivent s’y mettre pour guider les citoyens à une rectification des habitudes de consommation et l’adoption de bons réflexes pour lutter contre le gaspillage des aliments. Justement, la direction du commerce de la wilaya d'Alger organise depuis le début du ramadhan des campagnes de sensibilisation en direction des citoyens, contre les risques d'intoxication alimentaire et le gaspillage. Ces campagnes évoqueront plusieurs thèmes liés à la santé publique, à l'instar des intoxications alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire durant le mois sacré du Ramadhan, afin de consacrer la culture «d'une alimentation saine». Prévues au niveau des grandes surfaces commerciales et des places publiques, avec la participation de la direction de la Santé et de la Population, de la direction des Affaires religieuses et des services de la Protection civile, ainsi que plusieurs Associations locales de protection du consommateur, en collaboration avec l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), ces campagnes visent à sensibiliser les citoyens à la nécessité de corriger leurs mauvaises habitudes alimentaires durant le mois sacré pour lutter contre le gaspillage alimentaire.



60% des salaires pour les produits alimentaires



Pour le seul mois du ramadhan, 50% de la nourriture finit à la poubelle. Ainsi sur les 10 millions de quintaux de légumes consommés, 50.000 seraient jetés à la poubelle, 120 millions de baguettes de pain seraient gaspillées, sur les 4,1 milliards de baguettes produites durant le mois sacré. Concernant le lait, ce sont 12 millions de litres qui seraient jetés sur les 150 millions de litres achetés, en moyenne, durant ce mois. Ces chiffres sont choquants, voire affolants, quand on sait que désormais l’importation de certains produits alimentaires estimée non «utiles» serait suspendue. Les familles algériennes consacrent, affirment des analystes, 60% de leurs salaires pour les produits alimentaires durant le mois de Ramadhan. Un taux confirmé par l’Office national des statistiques (ONS). Face à cette nouvelle donne dans la société, une véritable mobilisation qui inclura tous les intervenants dans la chaîne alimentaire est de mise. À commencer, de prime abord, par une condamnation générale du gaspillage et la sensibilisation ensuite du consommateur quant à une alimentation rationnelle, saine et modérée…



Les restos « Erahma » exhortés au respect des conditions d’hygiène



La direction du commerce participe, au sein des bureaux d'hygiène des APC d'Alger, composés en outre d'agents des directions de la santé, de l'agriculture et de vétérinaires, dans l'opération de contrôle de la qualité des repas servis au niveau des restaurants de la Rahma durant le mois sacré et de contrôle des personnes mobilisées dans le cadre de ces restaurants pour s'assurer du respect des conditions d'hygiène, dans le souci de préserver la santé des citoyens. Ces mesures concernent en particulier la main-d'œuvre de la restauration collective à travers le contrôle médical de tous les travailleurs chargés de la préparation des repas afin de protéger la santé publique et d'éviter les intoxications alimentaires.

Il sera aussi procédé a un contrôle périodique des denrées alimentaires et des viandes utilisées dans la restauration collective, notamment par les restaurants «Erahma», et ce dans le cadre du travail des bureaux communaux d'hygiène (BCH). L'année dernière, la direction du commerce de la wilaya d'Alger avait enregistré 24 foyers d'intoxications alimentaires qui avaient affecté 385 personnes, en raison de la consommation de produits périssables, dont les règles d'hygiène, du froid et de stockage n'ont pas été respectées.

La plupart de ces intoxications alimentaires a été enregistrée au niveau des établissements de services, tels que les restaurants universitaires, les fêtes et festins et même dans des fast-foods et des magasins de pâtisserie.

Farida Larbi