Patrimoine : Des opérations de valorisation

Bejaia, renferme des vestiges naturels et des sites archéologiques et culturels de grandes valeurs qui témoignent à ce jour de sa longue histoire et civilisation. Située au cœur de la Méditerranée, Bejaia, connue sous l’appellation de Bougie, en référence aux petites chandelles de cire produites dans cette ville à partir de laquelle les chiffres latins ont été exportés vers l’Europe. De par son histoire millénaire et de sa position géographique privilégiée où s’est érigé le grand comptoir phénicien durant le Xe siècle, Bejaia est citée comme étant un port habité par les Andalous commerçants. En 1067, le prince El Hamadi En Nacer y fonda une nouvelle ville et la baptisa «Naciria». La ville s’est nettement développée avec des remparts, des somptueux palais, de beaux jardins et surtout des maisons d’ une architecture inestimable en plus d’une multitude de lieux de culte et de savoir qui se sont répandus à travers Bejaia. C’est d’ailleurs le sentiment d’El Idrissi qui cita Bejaia comme la ville la plus prospère de l’Afrique du Nord au XIIe siècle. Mais en 1152, Bejaia a connu l’avènement des Almohades qui la transformèrent en une province. La ville du savoir enregistra dès lors un rôle imminent par les séjours des personnalités scientifiques et littéraires prestigieuses touchant tous les domaines.

Le poète sicilien Ibn Hamadi, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, le philosophe Catalan Raymond Lulle, l’historien Ibn Khaldoun, le métaphysicien andalou Ibn Arabi ainsi que des personnalités religieuses fortement reconnue à l’exemple de Sidi Boumediene et Athaalibi ont séjourné à Bougie. Par ailleurs, Mahdi Ibn Toumert y déploya son activité réformatrice ou il rencontra à Mellala, petit village aux alentours de Bejaia, Abdel Moumene. En 1510, Bejaia tomba dans les mains des Espagnols qui détruisirent plus de sa moitié. En 1555, Salah Rais reprit Bejaia de la main des Espagnols mais ne parvient pas à lui conférer la gloire d’antan. En 1833, les Français prennent Bejaia et la dotèrent de nombreux équipements en témoignent à ce jour de cette longue histoire sous différentes occupations. Mais Bejaia demeure toujours, une ville qui recèle d’énormes sites culturels et historiques comme sa Casbah construite en 1154 par les Almohades qui en ont fait une citadelle gouvernementale.

Avec ses murs épais et élevés, la Casbah compte une seule porte d’entrée et était dotée d’une mosquée où Ibn Khaldoun venait donner des cours de jurisprudence religieuse à ses élèves et les transformations opérées par les Français sont encore visibles à nos jours.

De même, Bab El Bahr plus connue sous Porte Sarazine édifié sous le règne des Hammadites au XIe siècle qui donnait jadis accès sur la mer où se déroula le débarquement des troupes françaises commandées par le général Trézel. De son côté, le Fort Sidi Abdelkader qui domine l’espace entre le port et le cap Bouak, servait de garnison pour les Espagnols en 1510. Ce grand monument s’est transformé de nos jours en un lieu de pèlerinage où chaque mercredi des visiteurs et particulièrement les femmes s’y rendent pour se recueillir sur la tombe du saint Sidi Abdelkader.

De l’autre côté de la haute ville avec ses vieilles bâtisses quartier privilégié des colons se trouve Bab El Bounoud, l’actuelle Bâb El Fouka, est considéré comme l’entrée principale de la cité «En Naciria» constituée de deux portes que les Bejaouis empruntaient pour accéder à la place Philippe et la mosquée Sidi Soufi ainsi que plus loin versle Fort Bordj Moussa. Avec ses 99 saints, Bejaia cité comme la petite Mecque demeure jalousement accrochée à son histoire et à sa noblesse supervisée par sainte Yemma Gouraya , haut de 650 mètres de la mer et son mausolée demeure toujours dominant. Ces sites historiques ont enregistrés des dégradations importantes dû au manque d’entretien, et surtout par des actes nuisibles de certains visiteurs… Un mouvement associatif s’est mobilisé pour tirer la sonnette d’alarme sur la menace d’une dégradation avancée que connaissent les sites archéologiques de la ville. Plusieurs sites archéologiques en voie de dégradation sont enregistrés à travers plusieurs communes de la wilaya et font l’objet d’études pour entamer des travaux de réhabilitation avec des enveloppes financières conséquentes sur le budget de certaines communes ou simplement sur des budgets alloués par l’APW dans les activités de la commission culturelles et sportive.

Mustapha Laouer