Note de lecture : Incursion dans l’histoire

Plonger dans l’histoire de l’Algérie qui a connu, au cours des siècles, des fortunes diverses, demande beaucoup de temps et des ouvrages volumineux pour explorer la profondeur de chaque époque.

L’auteur Rachid Ezziane a eu l’ingéniosité d’écrire un livre de vulgarisation sur les principales pages de l’historie millénaire de l’Algérie. Un livre qui se lit d’un trait et qui ouvre des brèches au lecteur pour approfondir les recherches sur les principaux personnages cités et les différentes époques de notre histoire. L’auteur commence par les découvertes sur le sol d’Ain El-Hnech dans la wilaya de Sétif, attestant de la présence de l’homo habilis, il y a quelques deux millions d’années. Il enchaîne avec le plus ancien homme connu dans l’Afrique du Nord selon les anthropologues, à savoir l’homme de Tighenif, homo erectus, dans la wilaya de Mascara, avant d’avancer dans le temps pour parler brièvement des capsiens, considérés comme les ancêtres des berbères maghrébins. Un ouvrage d’histoire qui se lit comme un roman, de la préhistoire à l’indépendance, en passant par le temps des Aguellid, des conquêtes phéniciennes, romaines, vandales, puniques à l’arrivée des arabes et l’instauration des dynasties musulmanes, de la Régence d’Alger et son dernier Dey, de la colonisation française et de l’insurrection d’Abdelkader, jusqu’à la guerre de Libération nationale. L’auteur ayant choisi ce titre Terre de feu et de lumière, pour dire que depuis la nuit des temps, des centaines de conquérants se sont disputés cette terre d’exception, terre de légendes, où siècle après siècle, des civilisations y ont été implantées, tantôt par le glaive, tantôt par la ruse et la persuasion, mais l’Algérien était toujours là, l’autochtone qui défendait sa terre et son honneur au péril de sa vie, comme le rapporte l’auteur.

«Bataille après bataille, Tacfarinas matait du Romain et gagnait parcelle après parcelle. Quand il vit que les Romains allaient employer les gros moyens avec l’arrivée du nouveau consul Marcus Furius Camillus, à la tête de la troisième légion d’Auguste, il changea de tactique et eut l’intelligence de procéder par des incursions rapides.

Et ainsi, Tacfarinas devint l’ennemi insaisissable, car il était toujours là où les Romains ne l’attendaient pas. (Remarquez la ressemblance de la tactique avec celle qu’emploiera Abdelkader, 1.800 ans après, contre les troupes de Bugeaud», peut-on lire à la page 28, une manière de dire un art de guerre génétique pour défendre cette terre d’exception.

Des pages ouvertes sur le passé, pleines et profondes, de feu et de lumière, ravivent la mémoire, ressourcent l’esprit, renforcent l’identité, aident la jeunesse à croire en l’avenir, par l’ancrage du passé… Il y a deux millions d’années, l’Algérie existait.

Né en 1955 à Ain Defla, Rachid Ezziane est professeur de philosophie et auteur de plusieurs romans historiques et nouvelles. Il compte dans sa bibliographie entre autres Marqués par la haine, Parle, dis moi, ma sœur, O ma mère, l’Algérie, Tlemcen, la miraculée ou encore Tant qu’il y aura des berbères.

Kader Bentounès