Grand angle : Pagaille planétaire

Gros nuages sur la péninsule coréenne. La Corée du Nord menace d'annuler le sommet prévu le 12 juin entre Kim Jong-un et Donald Trump à Singapour si Washington cherchait à l'acculer à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. Pyongyang a également annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud pour protester contre les récents exercices militaires annuels entre Séoul et Washington, qualifiés de «provocation». Il s'agit d'un retour frappant à la case départ après des mois de rapprochement diplomatique. «Si les Etats-Unis tentent de nous mettre au pied du mur pour nous forcer à un renoncement nucléaire unilatéral, nous ne serions plus intéressés par un tel dialogue», a déclaré le ministre adjoint des Affaires étrangères, Kim Kye Gwan, cité par l'agence officielle KCNA. Washington exige «la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible» de la Corée du Nord en échange d’une aide dont la forme et les contours demeurent imprécis. «Nous n'avons jamais attendu l'aide américaine pour mener notre construction économique et nous ne conclurons jamais un tel accord à l'avenir», souligne un responsable nord- coréen. Par le passé, Pyongyang a exigé le retrait des troupes américaines déployées au Sud, de même que la fin du parapluie nucléaire américain sur son allié. Le ministre a également tiré à boulets rouges sur le conseiller américain à la Sécurité nationale, John Bolton, qui a évoqué le «modèle libyen» pour la dénucléarisation du Nord. Il s'agit d'une «tentative sinistre d'imposer à notre digne Etat le destin de la Libye et de l'Irak», a-t-il lancé. Les réticences nord-coréennes sont renforcées par le revirement américain dans le dossier iranien. Si pour certains la menace de Pyongyang n’est que de la surenchère assimilée à une «politique du précipice» afin d’infléchir la position américaine, pour d’autres observateurs «la surenchère» existe bel et bien mais pas vis-à-vis de Washington mais du voisin chinois. Kim Jong-un a été contraint d'accepter les exigences américaines pour pouvoir normaliser ses relations avec Pékin, quelque peu exacerbées par les essais nucléaires de Pyongyang. La Corée du Nord a de tout temps marché sur la corde raide entre la Chine et les Etats-Unis. Les exercices militaires américains dans la région ont assurément tendu la perche à Kim Jung-un qui ne peut être accusé d’avoir renié ses engagements. La balle est désormais dans le camp de Washington. Que fera Trump face à cette pagaille planétaire dont il est le seul «artisan».

M. T.