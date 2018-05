Présidentielle au Venezuela : Maduro favori

Un peu plus de 20 millions de vénézuéliens se présenteront aujourd’hui aux urnes pour la présidentielle dans un climat tendu marqué par une crise financière sans précédent. Selon les instituts de sondages l’actuel chef de l’état Nicolas Maduro sera réélu sans conteste. Pour l'institut Datanalisis, Maduro et Falcon sont à égalité, tandis que Delphos accorde 43% d'intentions de vote au sortant et 24% à son adversaire. L'institut Hinterlaces estime que le dirigeant raflera 52% des suffrages, contre 22% à Falcon. Bertucci se situe autour de 20% L’ancien chef du gouvernement espagnol, le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero, a assuré que les Vénézuéliens allaient voter «librement». M. Zapatero, fait office depuis 2016 de médiateur dans la crise entre le gouvernement et l'opposition vénézuélienne, s'en est pris à l'Union européenne qu'il a accusée d'avoir des «préjugés» sur le processus électoral en cours.

R. I.