Crash d'un Boeing à La Havane : Plus de 107 morts

Un avion opérant un vol intérieur cubain, avec 104 passagers et six membres d'équipage mexicains à bord, s'est écrasé vendredi peu après son décollage à La Havane, ne laissant que trois survivants dans un état critique. L'appareil, un Boeing 737 opéré par la compagnie Cubana de Aviacion, s'est écrasé dans une zone non habitée près de l'aéroport international José-Marti, dans le sud de la capitale. Il devait assurer la liaison entre La Havane et Holguin, à environ 670 km à l'est. «Un regrettable accident aérien est survenu. Les nouvelles ne sont pas encourageantes, il semble qu'il y ait un nombre élevé de victimes», a déclaré à l'AFP le président cubain Miguel Diaz-Canel, arrivé très rapidement sur le site de l'accident. La télévision d'Etat n'a pour l'instant mentionné que trois survivants, hospitalisés «dans un état critique» à la clinique Calixto Garcia de La Havane. Un deuil national de deux jours est observé depuis hier à travers l’ensemble de l’île.