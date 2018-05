Syrie : Appel à la reprise du dialogue politique

Alors que la mort de dizaines de Palestiniens lors de l'agression de l'armée israélienne à la frontière de la bande de Ghaza continue de susciter les condamnations et l’indignation de la communauté internationale, la recherche d’une solution au conflit syrien se poursuit.

Les présidents Vladimir Poutine et Bachar al-Assad ont appelé, jeudi, lors d'une rencontre à Sotchi en Russie, à la reprise du «dialogue politique» censé mettre un terme à sept ans d’un conflit qui a fait plus de 350.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés et entrainé la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde guerre mondiale. L’heure, est estime-t-on, à l’entame de la phase de reconstruction du pays. La nécessité de relancer le dialogue politique est d’autant plus urgente que la situation actuelle ne peut plus durer au regard du fait, d’une part, qu’elle peut entrainer toute la région dans une spirale de violences interminables et que d’autre part, les observateurs reconnaissent la victoire des forces syriennes, et ce même si pour Fabrice Balanche, chercheur invité à la Hoover institution de l’université de Stanford, aux États-Unis, «il reste de nombreux obstacles à une reconquête rapide du territoire». Toutefois, il n’est plus possible d’occulter la réalité du terrain. Ainsi pour ce spécialiste de la Syrie, la seule certitude à ce stade de l’évolution du conflit est que «Assad a sauvé son régime». Ce qui signifie qu’il n’est plus possible pour ses opposants d’imposer comme condition préalable à la reprise du dialogue politique le départ du président syrien. Bachar al Assad est plus que jamais en position de force, et l’opposition et ses alliés à l’étranger devront composer avec lui. Car même si, relève-t-on, «on n’en a pas tout à fait terminé» avec Daech en Syrie, les succès militaires remportés avec l’aide de la Russie ont permis de l’affaiblir. Du reste, le président russe, Vladimir Poutine, a félicité le président syrien lors de leur rencontre à Sotchi pour les «succès de l'armée gouvernementale syrienne dans la lutte contre les groupes terroristes», qui ont permis, selon un communiqué du Kremlin qui a fait état des discussions entre les deux hommes, de «créer des conditions supplémentaires en faveur d'une activation du processus politique à grande échelle». Pour sa part, le président Bachar al Assad a assuré que «la stabilité s'améliore» en Syrie, ce qui, de son point de vue, ne manquera pas d’ouvrir «la porte au processus politique (…) commencé il y a quelque temps». Bachar Al Assad dira être conscient que cette tâche ne sera pas facilitée en raison du refus de certaines parties hostiles au retour de la paix en Syrie. «Nous savons que ce ne sera pas facile car certains pays ne veulent pas que la stabilité revienne en Syrie. Cependant, avec vous et d'autres partenaires et amis, nous continuerons à avancer fermement dans le processus de règlement en faveur de la paix», a-t-il affirmé. Le processus de paix en Syrie a été par ailleurs abordé par le président Poutine avec la chancelière allemande Angela Merkel, reçue également à Sotchi, le lendemain de la visite du président syrien. Les deux dirigeants ont plaidé en faveur de sa relance du processus politique en Syrie, où la Russie s'est imposée comme maître du jeu depuis son intervention aux côtés du régime de Bachar al-Assad en 2015. La semaine prochaine, le sujet sera une nouvelle fois évoqué à l’occasion de la visite du président français, Emmanuel Macron. L’espoir de voir ce conflit prendre fin demeure même s’il est ténu.

Nadia K.