Ligue 1 : Le CSC brandit son bouclier

En présence du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, le capitaine du CSC, Bezzaz, a officiellement brandi le «bouclier» du champion d’Algérie 2017/2018 succédant ainsi à l’ESS qui n’a été que l’ombre de lui-même durant le présent exercice. Cette cérémonie de remise du trophée l’a été aussi à l’occasion du match entre le CSC et le PAC, comptant pour la 30e et dernière journée de Ligue1.

Les deux équipes n’ont pu se départager dans une rencontre de fin de saison. Il y avait en face du CSC la jeune «vague du PAC» qui sera certainement l’avenir du football algérien. Les 60.000 spectateurs qui avaient rempli les travées du stade Chahid Hamlaoui de Constantine ont été charmés par le spectacle et surtout l’ambiance grandiose lors de cette deuxième journée du mois du Ramadhan.

C’était très beau et le CSC, assez régulier durant le présent exercice et notamment durant la phase aller où il a mis tout le monde d’accord, mérite amplement. C’est vrai que lors de la phase retour, les choses se sont quelque peu compliquées avant que la « machine » en vert et noir ne se « débloque » et retrouve son rythme habituel. Il faut dire que les joueurs ont été à la hauteur.

Il n’y eut point de tensions au sein du club comme ce fut le cas par le passé. Il faut dire que le coach Amrani a assuré une discipline de fer qui est certainement derrière ce deuxième sacre dans l’histoire du club après celui acquis en 1997.

La fête fut belle à Constantine et surtout interminable durant toute la nuit qui coïncide avec ce mois sacré du Ramadhan. Ils l’ont mérité et ce n’est que justice, même si la concurrence de la part du MCA fut des plus rudes, surtout après la défaite du CSC, 3 à 0, au stade du 5-Juillet devant le MCA.

Le club avait douté quelque peu avant de retrouver ses esprits en fin de parcours et empocher ce sacre tant convoité. Les constantinois doivent se préparer, d’ores et déjà, pour la prochaine saison qui débutera le 11 août prochain. Ils doivent confirmer les «cadres», mais aussi se renforcer au niveau de certains postes du fait qu’ils joueront la saison prochaine la Ligue des champions d’Afrique.

