JSK : Plusieurs cadres sur le départ

L’été s’annonce mouvementé pour la JS Kabylie qui a réussi tant bien que mal à assurer son maintien en Ligue 1 Mobilis lors de l’avant dernière journée du championnat. Outre la liste de plus en plus longue des joueurs que le club kabyle convoite, les premiers noms des joueurs partants commencent à filtrer.

C’est quasiment une certitude aujourd’hui, Houari Ferhani ne renouvèlera pas son contrat avec la JSK. L’arrière gauche, souvent blessé ces dernières semaines, est partant. «Je quitte avec un pincement au cœur. C’est un club que j’ai aimé et que j’ai défendu corps et âme», a déclaré à la presse l’arrière gauche qui s’en va selon ses dires tenter une expérience professionnelle à l’étranger.

Ce n’est pas encore officiel, mais des rumeurs envoient Ferhani en Turquie. «J’ai des touches. Mon agent se charge de les étudier pour moi. On sera fixés dans quelques jours», a-t-il ajouté sans pour autant donner plus de détails sur sa future destination.

Autre départ annoncé, celui de Saâdi Radouani que des rumeurs de plus en plus persistantes envoient du côté de l’USMA. Il se dit même que l’arrière droit de la JSK a rendez-vous ce mardi avec Abdelhakim Serrar pour négocier son arrivée chez les Rouge et Noir. Bien qu’il ait annoncé qu’il était prêt à rempiler chez les Canaris, Radouani aurait déjà préparé son départ. Reste à le concrétiser. A l’opposée, certains proches du président Cherif Mellal tentent de le convaincre de faire signer Rabie Meftah qui serait sur le départ, de son côté, de l’USMA.

Dans tous les cas, ils sont au moins cinq à six cadres sur le départ du côté de la JSK. Le gardien Malik Asselah, devenu persona non grata depuis son expulsion en finale de la coupe d’Algérie, ne devrait pas être retenu, tout comme Ziri Hammar et Lyes Benyoucef.

Depuis plusieurs semaines, Cherif Mellal promet de bâtir une grande équipe la saison prochaine. Mais au regard des données actuelles, la tâche risque d’être ardue. Il lui faudra beaucoup de tact et une enveloppe conséquente pour faire face à la concurrence des autres clubs et convaincre les joueurs ciblés de signer à la JSK.

Amar B.