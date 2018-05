Eliminatoires de la CAN2019 (U20) (2e tour-retour), Aujourd’hui, 15h, à Cape Coast, Ghana-Algérie : nos jeunots très ambitieux !

Les choses sérieuses ont commencé pour nos verts de la catégorie des U20. On peut dire que sur le sol ghanéen, ils sont placés dans de très bonnes conditions, puisqu’ils ont choisi d’être stationnés dans la ville d’Elmina, distante de 40 km de Cape Coast.

Toujours est-il, on ne peut pas dire que nos représentants sont impressionnés par leurs adversaires, même s’ils savent que les ghanéens jouent admirablement bien au football. Cela peut constituer un atout du fait que les nôtres affectionnent les équipes qui pratiquent du bon football. C’est vrai, à l’aller, au stade du 5-Juillet, algériens et ghanéens n’ont pu se départager. Ils se sont quittés dos à dos. Il faut dire que les ghanéens avaient montré de sérieux arguments avec une ligne d’attaque qui n’est pas vraiment facile. Là, les joueurs algériens ont, eux aussi, fourni une très bonne prestation. Néanmoins, le gardien Daâs a été de loin l’homme du match en fournissant un match digne des grands portiers.

En dépit du fait qu’il manquait d’expérience, le jeune gardien algérien a découragé à lui seul cette très bonne équipe du Ghana. Elle reste vraiment agréable à regarder tellement elle pratique un football propre et surtout efficace. Se basant sur des arrières latéraux qui montent énormément, les poulains de l’entraîneur Jimmy Cobblah restent un groupe redoutable. C’est vrai qu’il a annoncé qu’il se «méfie de cette équipe algérienne», mais c’est une façon de cacher son jeu. Les verts, qui se sont entraînés, hier, à l’heure du match sur le stade principal ont, eux aussi, des arguments à faire valoir sur l’échiquier. Ils l’ont démontré face aux tunisiens lors du premier tour. Ils sont capables de rééditer leur exploit. Le duo Sbaâ et Achiou ont effectué jusque-là du bon travail. Ils ont les moyens de «piéger» cette équipe du Ghana qui possède, il faut le dire, un groupe des plus accrocheurs, capable de marquer à tout moment.

Cela ne doit pas pour autant décourager les nôtres qui ont montré qu’ils ont un bon potentiel et surtout de la qualité. Ils doivent, cependant, être très adroits aux avant-postes pour revenir au bercail avec la qualification.

L’exploit reste possible pour les nôtres pour peu qu’ils fassent attention en défense. Pour cela, ils doivent bloquer les ghanéens au milieu, mais aussi empêcher les deux arrières latéraux d’apporter le «plus» attendu en attaque. L’espoir est permis !

Hamid Gharbi