Les associations appelées à être plus présentes : Lutter contre la solidarité conjoncturelle

« Nous regrettons le fait que cet impressionnant élan de solidarité qui se manifeste durant le mois Ramadhan n’existe pas durant toute l’année », a déploré la présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Mme Saïda Benhabyles.

Intervenant, jeudi, sur les ondes de la radio nationale Mme Benhabyles a appelé les associations à faire preuve d’une meilleure présence sur le terrain de la solidarité envers les personnes qui se trouvent en situation de besoin. « Il y a des associations qui n’existent que sur le papier, alors qu’elles devraient compléter les efforts de l’Etat en matière de solidarité avec les catégories nécessiteuses », a-t-elle dit, affirmant que ces associations qui ne se manifestent que pour réclamer des subventions publiques constituent un dossier à ouvrir afin de mettre celles-ci devant leurs responsabilités.

D’ailleurs, la présidente du CRA a estimé que le sentiment de solidarité envers son prochain est l’une des composantes de la personnalité algérienne, « une valeur ancestrale » qui aurait tendance à laisser place à l’individualisme. « Les pauvres n’ont pas de quoi manger toute l’année et pas uniquement durant le mois sacré de Ramadan », a-t-elle souligné.

Pour Saïda Benhabyles, la solidarité émanant de l’Etat est un devoir, mais elle doit être appuyée par les différents acteurs de la société. La responsable a, dans ce sens, évoqué le fléau social du rejet, par certains individus, de membres de leur famille, vieux, handicapés physiques ou malades mentaux.

Par ailleurs, et pour une meilleure prise en charge des personne en difficultés, Mme Benhabyles a fait savoir que le Croissant-Rouge a lancé un appel depuis 2014 pour l’élaboration d’ « un fichier national » pour cette frange de la société. Elle a dans ce sens appelé à une coordination plus efficiente entre les pouvoirs publics et les assemblées populaires communales pour mener a bien ce dossier. «Le Croissant-Rouge algérien compte organiser, prochainement, une rencontre nationale pour remédier à la situation que vivent les laissés-pour- compte », a-t-elle révélé.

Elle a aussi fait remarquer que son organisation est en train de développer des opérations de solidarité avec des pays, notamment le Mali, le Niger ou la Libye ainsi que des actions dans les zones frontalières, les Hauts-Plateaux et les régions montagneuses afin de venir en aide aux Algériens défavorisés. «Le CRA essaye d’arriver là où personne n’arrive pour assister les personnes qui souffrent en silence», a-t-elle indiqué.

Elle a cependant tenu à saluer l’élan de solidarité qui s’exprime de manière spontanée au sein de la société, notamment durant les crises.

Commentant la situation des sans-domiciles-fixes (SDF), l’invitée de la chaîne 3 a affirmé que plusieurs séances de travail ont été tenues avec les ministres des Affaires religieuses et des Wakfs pour trouver une solution à ce phonème étranger aux valeurs des Algériens. « Il faudrait vider nos rues de ces SDF, leur donner une couverture et une soupe chaude est loin d’être une solution », a-t-elle expliqué.

Evoquant les réfugiés syriens qu’elle a qualifiés d’ « invités d’Algérie », la présidente du CRA affirme que son organisation répond à tous les besoins de cette catégorie, notamment, en denrées alimentaires en vêtements, médicaments. « Cette action ne se fait pas seulement durant le mois béni mais tout au long de l’année », a-t-elle affirmé.

Par ailleurs Mme Benhabyles a salué la stratégie adoptée par l’Etat en vue d’assurer une meilleure prise en charge des catégories vulnérables. « L’Etat s’implique pleinement dans la politique de solidarité et ce, par l’aide directe aux personnes, par la gratuité des soins, gratuité de l’enseignement, la protection sociale », a-t-elle relevé.

Sarah A. Benali Cherif