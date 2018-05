Célébration de la Journée de l’Etudiant : 19 mai 1956, le sens d’un engagement

L’Algérie célèbre aujourd’hui une date phare de sa glorieuse Révolution : le 19 mai 1956. Une date qui rappelle l’engagement massif des étudiants algériens de l’époque pour la cause nationaliste et leur apport dans la lutte pour libérer le pays du joug du colonialisme français. Il s’agit donc de la commémoration du 62e anniversaire de la Journée de l’étudiant, dont les festivités officielles sont prévues aujourd’hui au Centre universitaires à Tipasa, lors d’une cérémonie qui sera rehaussée par les ministres des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar.

Le 19 mai 1956, c’est aussi l’évocation dans la mémoire collective des Algériens, de la grève générale déclenchée par la section d’Alger de l’Union générale des étudiants musulmans (Ugema), un des faits singuliers et exceptionnels dans l’histoire des mouvements de libération dans le monde. Les étudiants avaient décidé de répondre à l’appel de la nation et d’adhérer au mot d’ordre de grève générale, désertant ainsi les bancs des universités et des lycées pour rejoindre le mouvement populaire parmi les paysans, les travailleurs et les jeunes, et s’engager dans la lutte pour la libération du pays. La grève de l’Ugema était venue certifier d’une vérité déjà bien établie, à savoir que l’action des étudiants algériens s’est toujours inscrite en parfaite symbiose avec les objectifs du mouvement national menés sous la direction du FLN. En effet des années avant la grève de l’UGEMA, les étudiants algériens des années 1920 et 1930 avaient déjà dénoncé le fait colonial. Mieux, il y avait même des étudiants qui, structurés au sein de diverses associations, s’affirmaient en tant que militants de l’Indépendance et de l’État national.

Dès les années 1920, la conscience nationale et les principes nationalistes étaient ancrés chez les étudiants algériens qui avaient créé, à cette même époque, l’Association des étudiants musulmans d’Afrique du Nord (Aeman et l’Association des Étudiants Musulmans nord-africains (Aemna). Dans le sillage de cette mouvance, un jeune garçon, à peine adolescent, s’est très vite érigé en symbole de l’engagement des étudiants en faveur de la cause nationale et de la consécration de l’indépendance.

Son nom est Taleb Abderrahmane qui a déjà participé à la manifestation du 1er mai 1945 à Alger. Ce qu’il faut retenir par ailleurs de la grève de 19 Mai 1956 de l’UGEMA, c’est surtout le mouvement de mobilisation que cette action a suscité dans le milieu des étudiants, mais aussi des lycéens qui étaient des milliers à rejoindre le maquis et à intégrer les structures de l’ALN.

Au plan politique, la grève de l’Ugema a démontré à l’administration coloniale qu’il lui était quasiment impossible de tenter une quelconque manipulation tendant à remonter les élites contre l’ALN, encore moins les étudiants contre l’aspiration du peuple à s’émanciper du joug du colonialisme. Pour la cause suprême, l’indépendance nationale, les étudiants algériens ont renoncé, en ce 19 mai 1956, à leurs intérêts personnels, bien que sachant pertinemment que les diplômes supérieurs allaient améliorer leur vie sociale et celle de leurs proches. Ils choisirent de rejoindre les rangs de la Révolution. Ce sont-là des positions de la jeunesse algérienne qui a toujours été au service des causes nationales à différentes étapes de la lutte du peuple algérien, à commencer par les mouvements de la résistance populaire qui se sont succédé tout au long des 132 années de colonialisme. La jeunesse algérienne a aussi joué un rôle décisif dans la préparation de la guerre de Libération, à travers l’organisation de marches pacifiques le 8 mai 1945. Elle a constitué le premier noyau, le groupe des 22 qui ont déclenché la Révolution.

