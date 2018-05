Le ministre de la Communication évoque les grands projets de son secteur : Objectif : Réaliser un saut qualitatif

«Nous œuvrons en permanence à réaliser un saut qualificatif dans le secteur de la communication.

Maintenant c’est aux professionnels, exerçant aussi bien dans le public que dans le privé, de s’adapter aux nouvelles mutations technologiques et de se mettre au diapason de l’ère numérique», a souligné le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, dans un entretien accordé au quotidien El Hiwar.

Le ministre, et tout en insistant sur l’importance pour les professionnels des médias de faire preuve d’une parfaite maîtrise des technologies modernes, mettra l’accent également sur l’impérieuse nécessité de l’acquisition des équipements adéquats. A ce propos, il rappelle que le secteur a bénéficié —durant une décennie et demie— de nombre de réformes et de programmes visant à le développer, citant, à titre d’exemple, les différentes sessions de formation organisées au profit des journalistes dans l’objectif de consolider leurs capacités à s’adapter continuellement aux TIC et de leur mise à niveau en cas de besoin.

Interrogé sur son appréciation de la situation des médias, Djamel Kaouane se montre «plutôt optimiste» mais avec une certaine réserve sur le sujet. D’autre part, et en réponse à une question sur les « acquis » enregistrés à la faveur de la loi organique de 2012 relative à l’information, le ministre fera remarquer de prime abord que « la presse algérienne est libre et entièrement libre depuis près de vingt ans », et ce, grâce à la volonté politique du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Il notera dans le même sillage qu’aujourd’hui, cette liberté est « totale», étant donné que « la Constitution —qui est la Loi fondamentale du pays— a définitivement libéré le journaliste des risques pénaux. En effet, à la faveur de cette mesure constitutionnalisée, le journaliste n’encourra jamais plus de peine d’emprisonnement. Cela représente en fait un précieux acquis pour la presse et traduit la capacité des professionnels du secteur à exercer leur métier en toute liberté, mais en prenant le soin, cela s’entend, de respecter l’éthique et la déontologie ». Interrogé sur la date d’installation de l’Autorité de régulation de la presse écrite, le ministre répond que « l’installation de cette instance ne dépend pas du facteur temps mais des conditions de respect des étapes y afférentes ». Il explique qu’ « on ne peut pas aller à l’installation de l’Autorité de régulation de la presse écrite sans réunir toutes les conditions nécessaires pour ce faire, à l’image de l’organisation d’élections, lors desquelles le journaliste aura à choisir ceux qui le représentent au sein de l’instance ».

Il convient de rappeler ici que trois autres journalistes seront désignés par le Président de la République et 2+2 par les présidents du Conseil de la nation et de l’Assemblée populaire nationale. Il est bon de savoir aussi que les journalistes concernés doivent réunir un certain nombre de compétences avec au moins quinze ans d’expérience professionnelle. « Les chaînes de télévision privées sont les bienvenues pour émettre leurs programmes via le satellite Alcomsat 1 ». S’agissant de l’Autorité de régulation de l’Audiovisuel, le ministre notera que « cette instance n’est pas un conseil mais, comme son nom l’indique, une autorité de régulation qui jouit de toutes ses prérogatives et de l’indépendance dont doit bénéficier une instance de ce calibre », ajoutant que, « l’audiovisuel algérien est riche de nombreuses chaînes qui font leur bonhomme de chemin sur la voie de la professionnalisation et de la normalisation éthique. Ces chaînes ont, cependant, besoin d’un regard extérieur critique et d’arbitrage, et cela seule l’Autorité de régulation de l’Audiovisuel peut le faire ». A signaler que le nombre de chaînes télévisées, dont les bureaux sont agréés, s’élève actuellement à six.

S’exprimant ensuite à propos de la presse électronique, le ministre a assuré que l’encadrement juridique et législatif de cette presse est « une question de temps seulement». Actuellement, les médias électroniques sont encadrés par l’Autorité de régulation de la presse écrite et sont soumis au régime déclaratif. Pour rappel, aussi, et étant donné que l’ARPE n’est pas encore installée, c’est le ministère qui réceptionne les dossiers de ceux qui se fiscalisent et créent des entités économiques ou agences de communication auxquelles sont adossés les sites d’information.

Différentes questions ont été évoquées à la faveur de cet entretien, comme les sessions de formation initiées de façon cyclique. A ce sujet, M. Djamel Kaouane fait part de la disponibilité pleine et entière du secteur qu’il dirige « d’accompagner toute initiative qui est en faveur des professionnels des médias ». Les conventions internationales signées par le ministre depuis son arrivée à la tête du secteur de la Communication sont un autre point évoqué lors de cette interview. Ces conventions permettent de « renforcer les compétences ». Il est question également de « promouvoir la coopération internationale dans ce domaine » mais aussi de « permettre à nos journalistes de bénéficier de l’assistance nécessaire lors des missions menées à l’étranger ».

D’autre part et en ce qui concerne la carte du journaliste professionnelle, le ministre fera savoir que celle-ci sera attribuée « une fois que la liste sera définitivement assainie». Enfin, au sujet du satellite ALCOMSAT 1, il considère celui-ci comme étant « une fierté pour l’Algérie », qui rejoint de ce fait le cercle très restreint des pays disposant de ce genre d’équipements hautement technologiques. Il indique aussi dans le même sillage que les chaînes de télévision privées sont les bienvenues pour émettre leurs programmes via ce satellite.

Soraya Guemmouri