Sénégal : La liste des 23 d’Aliou Cissé connue

Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé jeudi à Dakar la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2018 de football en Russie (14 juin - 15 juillet). Le capitaine Kara Modji, longtemps blessé, en fait partie. Fallou Diagne, Adama Mbengue, Henri Saivet et Famara Diedhiou sont quant à eux réservistes. Au Mondial russe, le Sénégal évoluera dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Les deux premiers se qualifieront pour les huitièmes de finale.

Liste : Gardiens de but : Abdoulaye Diallo (Stade rennais/France), Khadim Ndiaye (Horoya/Guinée), Alfred Gomis (SPAL 2013/Italie)

Défenseurs : Lamine Gassama (Alanyaspor/Turquie), Moussa Wagué (Eupen/Belgique), Saliou Ciss (Valenciennes/France), Youssouf Sabaly (Bordeaux/France), Kalidou Koulibaly (Naples/Italie), Salif Sané (Hanovre 96/Allemagne), Cheikhou Kouyaté (West Ham/Angleterre), Kara Mbodji (Anderlecht/Belgique)

Milieux de terrain : Idrisa Gana Gueye (Everton/Angleterre), Cheikh Ndoye (Birmingham City/Angleterre), Alfred Ndiaye (Wolverhampton/Angleterre), Pape Alioune Ndiaye (Stoke City/Angleterre)

Attaquants : Moussa Sow (Bursaspor/Turquie), Moussa Konaté (Amiens/France), Diafra Sakho (Stade rennais/France), Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), Ismaila Sarr (Stade rennais/Angleterre), Mame Biram Diouf (Stoke City/Angleterre), Mbaye Niang (Torino/Italie), Diao Keita Baldé (Monaco/France)

Réservistes : Fallou Diagne (Metz/France), Adama Mbengue (Caen/France), Henri Saivet (Sivasspor/Turquie), Famara Diedhiou (Bristol/Angleterre).