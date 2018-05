Dans la lucarne : Une reprise très proche

Avant même que la compétition de notre football, au niveau de son d’élite, ne se termine, le Bureau fédéral de la FAF a déjà statué sur la reprise du Championnat national des Ligue-1 et 2 pour la prochaine saison 2018/2019. On peut dire qu’on a pris le « taureau par les cornes » et ne pas trop tergiverser, surtout que d’ici le mois de mai, il y aura l’AG constitutive de la LFP, mais aussi l’Assemblée générale élective de cette structure prévue au mois de juin 2018. Apparemment, on veut rattraper le temps perdu pour des «querelles» sans fin. On veut d’abord que la LFP qui gère notre «jeu à onze» soit règlementaire, mais aussi légale. Car, on ne veut pas rester « englué » dans le carcan des «directoires» qui n’ont pas une assise juridique viable. De plus, la responsabilité en leur sein est tout simplement «dilué ». Il est certain qu’avec l’avènement de la prochaine saison, les acteurs du football national bénéficieront d’une structure de la LFP avec un président élu qui sera le partenaire officiel auquel les présidents de clubs vont s’adresser directement. C’est vrai qu’il faudra attendre encore un peu, mais on constate que tout se passe comme si cette structure existait déjà. Toutefois, ce n’est pas le directoire, présidé par Ali Malek, qui s’est occupé de l’opération relative à la fixation des dates de la reprise des championnats de Ligue-1 et 2. C’est plutôt, le Bureau fédéral de la FAF qui l’a fait. C’est officiel, nos championnats reprendront les vendredi 10 et samedi 11 août prochains. C'est-à-dire qu’on avait annoncé la reprise à une semaine de la date habituelle. On a voulu, peut-être, être prêt pour les échéances qui attendent la FAF et notamment l’équipe nationale, puisqu’on sera à la période de la CAN-2019, qui aura lieu en terre camerounaise. C’est certain que notre équipe nationale sera très sollicitée avant l’entame de cette grande compétition africaine qui demeure, faut-il le répéter, le principal objectif des Verts et surtout du sélectionneur national, Rabah Madjer. Par conséquent, on a voulu laisser d’abord attendre la fin du Ramadhan avant de penser à l’organisation de la saison prochaine. Cela coïncidera avec la deuxième année de la présence de Zetchi à la tête de la FAF. Ce sera, pour lui, la première occasion de déterminer les dates du championnat, mais aussi du calendrier. Pour le moment, ce n’est pas encore fait, mais cela ne saurait tarder, peut-être d’ici le mois de juillet. C'est-à-dire à quelques semaines de la reprise officielle du prochain exercice fixé en août prochain. A priori, on ne veut rien négliger et surtout le début des éliminatoires de la CAN-2019 qui reprendront avec la deuxième journée du début du mois de septembre prochain contre la Gambie, pays enclavé dans le Sénégal, qui demeure une équipe respectable. C'est-à-dire qu’il ne faudra surtout pas sous-estimer cette deuxième journée qui se jouera à Banjul, la capitale gambienne. C’est donc une très bonne chose d’entamer le championnat dans les temps, comme c’est le cas des pays européens qui débutent généralement leurs exercices tôt pour terminer dans les normés, sachant qu’ils jouent avec 20 clubs au lieu de 16 pour notre championnat national. C’est une façon de parer au plus pressé avant d’être acculé, surtout que certains de nos clubs sont concernés par les compétitions africaines, notamment le MCA, l’ESS et l’USM Alger. Il faudra penser à tout cela afin qu’on débute avec des matches en retard.

Hamid Gharbi