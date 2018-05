Ligue 1 : Les dates de la reprise des championnats d’élite fixées

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) qui a tenu sa réunion mensuelle statutaire, lundi 15 mai 2018, à Sidi Bel Abbes a décidé de la date du début des championnats professionnels de la Ligue-1 et Ligue-2 pour la saison 2018-2019.

Ainsi il a été retenu qu’au deuxième week end du mois d’août, soit les vendredi 10 et samedi 11 août 2018, sera donné le coup d’envoi des championnats L-1 et L-2.

De ce fait, le Bureau fédéral a défini la période du mercato estival qui débutera le 1er juin 2018 et se terminera le 8 août 2018 à minuit. D’autre part, la date limite du dépôt des requêtes des joueurs est fixée pour le 15 juillet 2018