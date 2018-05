Mondial-2018 : Des tablettes pour les statistiques des joueurs

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de fournir à chaque équipe participant à la Coupe du Monde-2018 en Russie un dispositif technique permettant aux analystes et à l’encadrement technique d’interagir entre eux, a indiqué l'instance sur son site officiel. Chaque équipe recevra deux appareils. L’un destiné à un analyste observant le match depuis la tribune des médias et l’autre pour l’encadrement technique sur le banc de touche de l’équipe. Deux caméras, à suivi optique, placées au niveau de la tribune des médias enregistreront la position des joueurs et du ballon. Les données traitées, ainsi que les images en direct, seront ensuite transmises à l’analyste dans la tribune des médias. Celui-ci pourra alors étudier les données des joueurs, analyser des situations du match et mettre en exergue certains éléments spécifiques à l’aide d’une application d’analyse. Il aura ensuite la possibilité d’envoyer une image fixe des schémas qu’il a réalisé vers la surface technique. L’entraîneur-adjoint et l’analyste pourront en outre communiquer directement par radio ou s’envoyer des messages à l’aide d’un système de chat. Durant la mi-temps, les situations sélectionnées pourront être étudiées dans le vestiaire. Une analyse d’après-match sera également fournie aux équipes sur la plate-forme de la FIFA. Cette décision a été prise par l'instance internationale après l’approbation de l’IFAB (Board, organe garant des lois du jeu) quant à l’utilisation de petits systèmes technologiques portatifs sur le banc de touche.