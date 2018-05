Ligue 1 (30e et dernière journée) : Qui rejoindra l’USMH et l’USMB ?

Cette fin du championnat national de Ligue 1 sera, a n'en pas douter, très riche en enseignements. Qui va être le troisième relégable, qui accompagnera l'USMH et l'USM Blida en Ligue 2 ? Il est vrai que trois clubs sont concernés à divers degrés. On peut citer le DRBT, l'O Médéa et l'US Biskra.

Par conséquent, on subodore d'ores et déjà que la bataille sera on ne peut plus rude. Les Biskris, avec 31pts, sont plus proches de la relégation que DRBT (34pts) et l'O Médéa (33pts). Tout est clair en cette fin du présent exercice. Les gars de Biskra, qui reçoivent l'USMH, doivent impérativement l'emporter et attendre après les autres résultats des équipes les plus proches. Face à des Harrachis, qui ne pensent qu'à terminer cette saison en beauté, même s'ils savent qu'ils évolueront l'an prochain en division inférieure, la tâche ne sera pas aisée. Ils doivent donc tout entreprendre pour rendre les choses difficiles aux locaux Ces derniers qui ont renoué avec la gagne ces derniers temps ne vont pas laisser cette opportunité leur filer entre les doigts. Ils seront favoris, mais...

Les Tadjenanentis n'auront pas la partie facile, eux non plus, devant les Belouizdadis qui joueront à domicile. Les visiteurs sont condamnés à gagner ou au pire à faire match nul. Comme les Rouge et Blanc ont été motivés par leurs homologues de Biskta, on s’attend à une empoignade très serrée. C'est-à-dire qu’on ne va pas se faire de cadeaux. Un nul, cependant, suffi au bonheur des gars de l’Est. L’autre équipe concernée par la relégation, c’est sans conteste l’O Médéa. Avec seulement 33 pts à son compteur, l’O Médéa n’est pas encore sortie d’affaire ; il n’y a que la victoire qui peut la sauver du purgatoire. Un autre résultat pourrait la condamner, si les Biskris l’emporteraient devant les Harrachis. Ce qui est fort possible. Comme les Nahdistes chercheront à assurer la deuxième place, ce qui est dans leurs cordes, rien ne sera facile pour la formation recevante. Par ailleurs, la confrontation entre le MCA et la JS Saoura sera, on ne peut plus, intéressante à suivre, surtout après la victoire, en Ligue des champions d’Afrique, face à l’ESS, sur un but de Karaoui. Le retour du Malgache, Amada, a fait beaucoup de bien ainsi que Boudebouda. Toutefois, cette équipe du sud du pays ne sera pas facile à surprendre, même si on jouera au stade 5-Juillet. À Témouchent, le MCO, qui sera opposé à la JSK, à huis clos, fera tout pour terminer en force et se réconcilier avec ses supporters qui semblent encore mécontents, suite aux dernières performances du club.

Les Canaris, pour leur part, ne veulent pas boucler le championnat sur une mauvaise note. C’est aussi le cas de l’ESS qui reçoit au stade 08-Mai 45, l’USMBA. Cette dernière, qui en découdra avec une équipe blidéenne déjà reléguée, fera tout pour améliorer sa position et éventuellement prendre la 4e place au MC Alger. Ce ne sera qu’une simple formalité pour venir à bout de leur adversaire du jour. À l’aller, au stade Brakni, l’USMA avait gagné sur le score de (3 à 2) Ce sera aussi le cas cette fois-ci.

Aux blidéens de nous démentir !

Que le fair play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme :

Aujourd’hui (16h)

À Témouchent (huis clos) : MCO-JSK

À Bologhine : USMA-USMB

À Médéa : OMédéa-NAHD

Au 20-Août 55 : CRB-DRBT

À SÉTIF : ESS-USMBA

À Biskra : USB-USMH

Au 5-Juillet : MCA-JS Saoura