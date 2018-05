MCA : Le staff technique sera reconduit

La victoire du MC Alger face à l’ES Sétif chez cette dernière (0-1) lors de la deuxième journée des poules de la Ligue des champions d’Afrique semble avoir scellé l’union sacrée dans les rangs du Doyen.

Comme c’est souvent le cas en pareilles circonstances, joueurs et staff technique ont fêté cette victoire, la première depuis près d’un mois, avec les supporters dans une communion totale. Cette victoire c’était aussi l’occasion pour les membres du staff technique de s’afficher ensemble, les coudes serrés, comme pour faire taire les rumeurs d’un conflit naissant et de plus en plus vif entre Bernard Casoni et Rafik Saifi. En effet, la semaine dernière, l’ancien capitaine des Verts était la cible de quelques supporters qui lui ont reproché de prétendus rapports conflictuels avec l’entraîneur en chef. Les deux hommes ont du coup fait en sorte de dissiper les malentendus et balayer les rumeurs en s’affichant solidaires devant leur galerie.

Il faut dire que des rumeurs persistantes ont fait état ces derniers jours de prétendus conflits entre Rafik Saifi et le duo Casoni-Malek. Des rumeurs ont même annoncé le Français partant à l’issue de la saison. Encore heureux que Kamel Kaci-Said est vite intervenu à l’issue de la victoire face à l’ESS pour mettre fin aux rumeurs et annoncer le maintien de tout le staff pour la saison prochaine. «Casoni et son staff ont réalisé un énorme travail cette saison. Ils ont réussi à donner une identité au jeu du Mouloudia. Le staff va rempiler pour deux ans supplémentaires. Nous avons un projet à moyen terme à concrétiser», a déclaré le directeur sportif du MCA. D’après certaines informations, Kamel Kaci-Saïd a donné rendez-vous à Bernard Casoni ce dimanche pour négocier la prolongation de son contrat. Les deux hommes devraient tout régler cette semaine pour pouvoir, après, tracer les grandes lignes du mercato d’été du MCA.

En dépit de sa défaite en demi-finale de la coupe d’Algérie et sa 4e place en championnat, qu’il faudra défendre lors de la dernière journée face à la JS Saoura à domicile, le board du MCA tient donc par-dessus tout à la stabilité de la barre technique et de l’effectif. Assurément, cela devrait apporter ses fruits à moyen terme.

Amar B.