Sélection nationale (U21) : Regroupement du 22 au 31 mai à Sidi Moussa

La sélection nationale U21 effectuera un regroupement au Centre technique national de Sidi Moussa, du 22 au 31 mai 2018. Ce stage entre dans le cadre de la préparation de cette future sélection olympique pour les jeux Méditerranéens de Tarragone en Espagne-2018.

La sélection nationale U 21 disputera ensuite deux matchs amicaux face à la sélection égyptienne. La première rencontre aura lieu le 3 juin et la seconde le 6 du même mois. A l'issue de ce regroupement, le staff technique communiquera officiellement la liste des 23 joueurs retenus pour les JM. Pour rappel, les jeunes verts ont déjà disputé un match contre leurs homologues de la sélection tunisienne (0-1), à Bologhine, et une autre sur le même score face à l'équipe première de la Palestine, au stade du 5-juillet. Pour le stage, le directeur des équipes nationales, Boualem Charef, et son adjoint Hocine Abdelazziz ont fait appel à 26 joueurs, tous évoluant dans les différents championnats algériens.

Dans cette liste on notera la présence en force des joueurs du Paradou AC (5), de l'USM Alger (4) et du NA Hussein Dey (3). La sélection olympique algérienne évoluera, à l'occasion de cette manifestation prévue du 22 juin au 02 juillet, dans le même groupe que l’Espagne, pays organisateur, et la Macédoine. Notons, par ailleurs, que la sélection nationale de football a souvent fait sensation lors des jeux méditerranéens. Celle-ci a déjà remporté le tournoi à l'occasion de l'édition 1975 à Alger.

Quatre ans plus tard, à Split (ex-Yougoslavie), l'EN s'était adjugée la médaille de bronze.

En 1993, lors des jeux du Languedoc Roussillon (France), les verts ont décroché l'argent après leur défaite en finale face à la Turquie (0-2).

Pour rappel, cette sélection se prépare pour disputer les éliminatoires des jeux olympiques 2020 au Japon.

Rédha M.



Liste :

BOUGUERRA AYMEN (PAC)

GUENAOUI MOUAD (PAC)

MAOUALI HAMZA (PAC)

TAHRI ABDELDJALIL (PAC)

DOUAR YOUCEF (PAC)

SIFOUR ABDELMOUMEN (USMA)

BEN HAMMOUDA BILLEL (USMA)

BOUMECHRA MOHAMED REDHA (USMA)

YAICHE ILYES (USMA)

LAKDJA ISSAD (NAHD)

OUADJI LAID (NAHD)

KHACEF NAOUFEL (NAHD)

BOUTAGGA AHMED (USMB)

GUETAL OUSSAMA (USMB)

MAHIOS AYMEN (CAB)

HADDAD MOURAD (CAB)

MEROUANI M4HAMED (ASO)

MERRILI ISLAM (ASO)

AZZI IMAD EDDINE (MCA)

BECHOU YOUCEF (CRB)

BELARBI KAMEL MOHAND (USMH)

FRIEFER BOUMEDIENE (MCO)

HAIES BENDROUYA RAYAN (RCK)

KHOUDJA AYMEN (CSC)

AGGAR ISMAIL (MOB)

FARHI IBRAHIM (USB)