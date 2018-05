Grand angle : Et pourquoi pas ?

La Corée du Nord a menacé d'annuler le sommet prévu le 12 juin à Singapour en raison de manœuvres militaires conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, a rapporté l'agence sud-coréenne Yonhap. Une information que la porte parole de la diplomatie américaine s’est empressée de démentir en déclarant devant la presse à Washington que les Etats-unis n’ont pas été notifiés d’un changement de position nord- coréen et qu’ils continuent de ce fait à préparer le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Selon elle, une telle éventualité n’a pas lieu d’être évoquée car ces exercices «ne représentent absolument pas une provocation». Les prochains jours apporteront la confirmation de ce qui a été dit. Reste que l’idée d’annuler le sommet n’est pas incongrue Le dirigeant nord-coréen en serait même bien capable. Mais quand bien même il ne franchira pas le pas, il n’en demeure pas moins que l’idée en soi n’est pas à rejeter et devrait au passage inspirer d’autres dirigeants du monde. Notamment ceux des pays arabes. En effet, si les dirigeants du monde, qui, une nouvelle fois, ont fait part de leur indignation devant le massacre perpétré par les forces d’occupation israéliennes à Ghaza contre des manifestants palestiniens sans défense, étaient capables de transformer cette indignation et condamnation en un acte tangible, il est certain que les Etats-unis adopteraient un autre comportement et prendraient conscience de l’injustice qu’ils commettent. Ainsi en boycottant tout ce qui américain, ces dirigeants conduiront l’opinion publique américaine à toucher du doigt le déni commis par leurs dirigeants à l’encontre d’un peuple dont le seul tort est de revendiquer son droit inaliénable d’établir son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale. Car que l’on se le dise si aujourd’hui Israël se permet de commettre des bains de sang, c’est parce qu’il sait qu’il jouit de l’impunité et bénéficie du silence complice de l’Occident et même de certaines capitales arabes. C’est dire qu’il ne suffit pas de clamer son soutien à la cause palestinienne lors de sommets, il faut que ce soutien soit accompagné de gestes et d’actes concrets seuls à même de consolider la lutte du peuple palestinien et de lui donner cette force qui lui permettra de poursuivre sa lutte et de consentir d’autres sacrifices jusqu’à la victoire.

Nadia K.