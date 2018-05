L’ONU se prononce sur l’envoi d’enquêteurs internationaux

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU s’est réunit hier en session extraordinaire pour décider de l'envoi d'enquêteurs internationaux après la mort de dizaines de Palestiniens lors de l'agression de l'armée israélienne à la frontière de la bande de Ghaza, ont rapporté des médias.

Le projet de résolution, présenté devant le Conseil par le Pakistan au nom de l'Organisation de la Coopération Islamique et sur lequel les 47 Etats membres de l'ONU vont se prononcer, demande l'envoi en «urgence d'une commission d'enquête internationale indépendante».

Cette réunion extraordinaire a été demandée un peu plus tôt cette semaine par «la Palestine et les Emirats arabes unis, au nom des pays arabes», a informé l'ONU.

Elle a été soutenue par 51 pays dont, outre les pays arabes, la Chine, la France, le Brésil, la Suède, la Belgique, l'Irlande, la Suisse, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Mexique, le Portugal ou encore l'Espagne. Les 47 Etats membres du Conseil devaient débattre du projet de résolution qui demande à l'ONU d'enquêter sur "toutes les violations des droits de l'Homme et du droit international humanitaire" à El Qods et Ghaza, "dans le contexte des assauts militaires menés lors des grandes manifestations civiles qui ont commencé le 30 mars 2018".



« L’occupation doit cesser »



La réponse d'Israël aux manifestations palestiniennes à Ghaza a été «totalement disproportionnée», a estimé le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, qui soutient l'idée d'une enquête internationale indépendante. "Le fort contraste dans le nombre de victimes des deux côtés suggère que la réponse (d'Israël) était totalement disproportionnée", a déclaré le Haut-Commissaire en ouvrant la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

«Les morts résultent d'un usage illégal de la force", a-t-il affirmé, soutenant «les appels de nombreux Etats et observateurs en faveur d'une enquête qui soit internationale, indépendante et impartiale».

Selon lui, les actes des manifestants palestiniens ne semblaient "pas constituer une menace imminente de mort ou de blessure mortelle pouvant justifier l'usage d'une force meurtrière».

Il a rappelé que les Palestiniens avaient les mêmes droits que les Israéliens mais que, «de fait, ils sont retenus captifs dans un taudis de leur naissance à leur mort». «L'occupation doit cesser, pour faire en sorte que les Palestiniens puissent être libérés (...) Mettez fin à l'occupation, et la violence et l'insécurité s'estomperont largement", a estimé M. Zeid.

R. I.