Le représentant de Hamas salue la position « avant-gardiste » de l’Algérie

Le représentant du Mouvement palestinien Hamas, Mohamed Athmane, a salué, jeudi la position de l'Algérie vis à vis de la dangereuse escalade israélienne à Ghaza, la qualifiant d'avant gardiste par rapport aux autres pays arabes, une position que l'Algérie a toujours adoptée en faveur des causes arabes notamment palestinienne. Invité de «Khalf El-Mechehed», une émission produite par la section audio-visuelle de l'APS, le représentant de Hamas a indiqué que la position des dirigeants algériens quant à l'escalade israélienne dans la bande de Ghaza «est avant gardiste», par rapport aux autres pays arabe, une position que l'Algérie a toujours adoptée en faveur des causes arabes notamment palestinienne". Commentant le message du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il a dénoncé le crime abject de l'occupation israélienne contre des civils palestiniens, M. Athmane a rappelé que Hamas avait perçu dans ce message une dénonciation directe de la politique criminelle d'Israël et un appel à cessez les pratiques inhumaines contre les palestiniens». Il a salué, également, la «réponse rapide» exprimée par le Président Bouteflika à la convocation vendredi d'une session extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur la situation à Ghaza, qualifiant les positions de l'Algérie de «constantes». L'Algérie est le premier pays qui a répondu à l'appel du président Turc, Recep Tayyip Erdogan, pour la tenue, à Istanbul, d'un Sommet extraordinaire de l'OCI, consacré à l'examen des derniers développements survenus en Palestine. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, pour le représenter au sommet.