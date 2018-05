Crimes israéliens contre le peuple palestinien, M. Messahel : « ce sont des crimes de guerre »

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a réitéré «la condamnation ferme par l'Algérie des crimes systématiques, qualifiés de crimes de guerre, ciblant le peuple palestinien désarmé, dont le dernier commis par les forces de l'occupation contre les manifestants palestiniens pacifiques dans la bande de Ghaza».

Intervenant lors de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel dans sa session extraordinaire tenue au Caire pour examiner les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, le ministre a réitéré «la position constante et indéfectible et le soutien entier de l'Algérie au militantisme du peuple palestinien et ses dirigeants dans cette dure épreuve, ainsi qu'à ses légitimes droits nationaux, notamment son droit à établir un Etat indépendant et sa capitale El-Qods».

«L'Algérie rejette la décision des Etats-Unis ou n'importe quel autre Etat portant reconnaissance d'El-Qods capitale de l'occupation et y transférant leurs ambassades, ce qui constitue une violation aux résolutions internationales et à la nature historique et juridique de la ville d'El-Qods», a-t-il réitéré.

Par ailleurs, M. Messahel a appelé à conjuguer les efforts arabes et musulmans en faveur des frères palestiniens et exhorté la communauté internationale notamment le Conseil de sécurité d'assumer pleinement ses responsabilités pour acquitter le peuple palestinien désarmé et ses légitimes droits nationaux, garantir sa protection conformément au droit humanitaire international et amener l'autorité de l'occupation à se conformer aux principes du droit international et les résolutions de la légalité internationale».