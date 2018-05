Après 30 jours : Claude Mangin-Asfari suspend sa grève de la faim

La militante française Claude Mangin-Asfari a suspendu jeudi sa grève de la faim, entamée il y a 30 jours, se disant «confiante» en la parole de la représentation nationale et du gouvernement français. «Confiante en la parole de la représentation nationale et en celle du gouvernement, je déclare en ce jour jeudi 17 mai 2018 (... ) que je suspends ma grève de la faim», a-t-elle annoncé au cours d'une conférence de presse organisée à la mairie d'Ivry-sur-Seine. «Je sais qu'avec moi vous resterez tous très vigilants pour que cette parole soit tenue», a-t-elle ajouté, rappelant que lors de son intervention à l'Assemblée nationale française, le député Jean-Paul Lecoq l'a appelée à ce qu'elle suspende son mouvement «jusqu'à ce que les négociations en cours aboutissent». La militante française pour la cause sahraouie est entrée en grève de la faim illimitée le 18 avril pour protester contre son empêchement la veille par les autorités marocaines de rendre visite à son époux, le militant sahraoui Naâma Asfari, et son expulsion pour la quatrième fois en deux ans, rappelle-t-on. «Effectivement, j'ai été entendue», a-t-elle dit, tenant pour preuve les courriers reçus des autorités françaises, les négociations en cours «qui m'ont été rapportées par le sous-directeur Maghreb».