Règlement du conflit du Sahara occidental : La Suède relève l’importance de la reprise des négociations

La Suède a souligné l'importance de la reprise des négociations entre le Maroc et le Front Polisario pour le règlement du conflit du Sahara occidental sur la base du respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, dans un poste publié par la ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallstrom, sur sa page Facebook, suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2414.

«Le Conseil de Sécurité a décidé de renouveler le mandat de la mission de l'ONU au Sahara Occidental (MInurso). La période de renouvellement est plus courte que d'habitude (six mois) parce que le Conseil veut montrer que les parties doivent reprendre le processus politique. Le Statu quo n'est plus une alternative», a notamment indiqué Mme Wallstrom.

«Même s'il reste beaucoup de travail, l'adoption de la résolution n’est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il y a, pendant six mois, une possibilité pour les parties de reprendre les négociations en vue de parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable où le droit des Sahraouis à l'autodétermination est respecté», a ajouté la chef de la diplomatie suédoise.

Mme Wallstrom a expliqué que la Suède à choisi de voter pour la résolution surtout parce qu'elle aide à sortir de l'impasse qui caractérise depuis longtemps le conflit au Sahara occidentale et soutient fermement l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental, Horst Köhler.