Assemblée mondiale de la santé : M. Hasbellaoui à Genève

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, se rendra à Genève (Suisse) pour présider la délégation algérienne participant aux travaux de la 71e session de l'Assemblée Mondiale de la Santé (AMS), prévus du 21 au 26 mai, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère. Avant l'ouverture officielle des travaux de la 71e session de l'AMS, M. Hasbellaoui présidera aujourd’hui la délégation algérienne participant à la réunion du groupe de travail du comité technique spécialisé sur la santé, la population et la lutte contre les drogues afin d'examiner le projet du Traité pour la création de l'Agence africaine (AAM) du médicament, a précisé la même source. Devant être créée par un traité signé par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine, l'AAM a pour objectif principal d'améliorer l'accès à des produits médicaux de qualité sur tout le continent africain, d'assurer l'harmonisation des réglementations des pays membres et de veiller à l'intégration et la mutualisation des ressources disponibles sur le continent.