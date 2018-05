Sommet de l’OCI à Istanbul : Envoyer un message très fort

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, représente le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du Sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) tenu hier.

Les travaux de ce sommet seront consacrés à l'examen des derniers développements survenus en Palestine. M. Bensalah est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'OCI. M. Messahel a pris part à la réunion ministérielle préparatoire du sommet extraordinaire.



L’Algérie est le premier pays qui a répondu à l’appel du président turc pour la tenue du sommet



Ce Sommet extraordinaire de l'OCI, que la Turquie organise en sa qualité de président en exercice de cette organisation, s’est tenu sous la présidence de M. Erdogan est suivi d'un immense rassemblement populaire de soutien aux Palestiniens.

M. Erdogan, qui a condamné mercredi dernier le silence de la communauté internationale face à la "tyrannie israélienne" après la mort d'une soixantaine de Palestiniens sous des tirs israéliens lundi, a dit espérer que l'OCI enverrait "un message très fort" lors de la réunion d'Istanbul. Le président turc avait accusé mardi Israël de "terrorisme d'Etat" et de "génocide". "Si le silence persiste face à la tyrannie israélienne, le monde va s'enfoncer rapidement dans un chaos où les bandits feront la loi", avait-il encore lancé mercredi lors d'un dîner de rupture du jeûne à Ankara. L'OCI s'était déjà réuni pour rappel, à Istanbul en décembre 2017, en réponse à l'appel de M. Erdogan pour condamner la décision du Président Donald Trump du transfert de l'ambassade américaine à Al-Qods occupée, démarche qui a rompu avec des décennies de consensus international. La Turquie a rappelé son ambassadeur à Tel-Aviv pour consultations et a demandé mardi à l'ambassadeur d'Israël de quitter temporairement le pays. Au moins 60 Palestiniens ont été tués et plus de 2.700 autres blessés lundi dernier par les forces d'occupation israéliennes dans la bande de Ghaza, où ils s'étaient rassemblés pour protester pacifiquement contre le déménagement de l'ambassade des Etats-Unis à Al-Qods et pour leur commémoration annuelle de la "Nakba" (catastrophe). Depuis un mois et demi, des milliers, parfois des dizaines de milliers de Ghazaouis manifestent contre le blocus israélien et pour le droit des Palestiniens à revenir sur les terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.

Le Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, a participé au sommet extraordinaire comme représentant du président Mahmoud Abbas, indique un communiqué du gouvernement palestinien. M. Hamdallah est à la tête d'une délégation composée des ministres des Affaires étrangères, des Affaires d'Al-Qods, des Waqfs et des Affaires religieuses, du Travail, ainsi qu'un certain nombre de responsables de haut rang, selon un communiqué de presse du gouvernement palestinien. Le Premier ministre palestinien assistera au sommet au nom du président Mahmoud Abbas, opéré de l'oreille dans la ville cisjordanienne de Ramallah mardi.



Entretien avec le Premier ministre palestinien



M. Abdelkader Bensalah, s'est entretenu hier avec le Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah. La rencontre, qui a eu lieu en présence de M. Abdelkader Messahel, a permis de passer en revue la "situation palestinienne dans ce contexte marqué par la grave escalade et les agressions israéliennes commises quotidiennement contre des Palestiniens innocents". Les deux parties ont évoqué en outre les "moyens susceptibles de faire face à cette situation pour garantir la protection du peuple palestinien et lui permettre de recouvrer ses droits légitimes et d'établir un Etat indépendant avec pour capital Al-Qods". M. Bensalah a réitéré la "position constante de l'Algérie en faveur de la Palestine, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que son soutien absolu au peuple palestinien pour le recouvrement de ses pleins droits".

Pour sa part, le Premier ministre palestinien a salué le "soutien inconditionnel de l'Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et sa solidarité permanente avec la Palestine, peuple et gouvernement".