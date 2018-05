Première soirée du programme ramadhan : Timide début

La première soirée du programme spécial Ramadhan est plutôt timide, pour ne pas dire médiocre, contrairement à ce qu’ont voulu nous faire croire les responsables des chaînes publiques et privées, qui, rappelons-le, mettent pourtant le paquet durant cette période. Ça n’a pas fonctionné comme le souhaitaient les téléspectateurs, et ce pour de multiples raisons.

D’abord, l’instant magique des concerts de musique chaâbi, andalou et hawzi ont disparus bizarrement des programmes. C’était pourtant une spécialité du ramadhan que de rompre le jeun avec la musique. La chaîne publique a opté pour des images archives des concerts des anciens chanteurs, disparus pour la plupart, mais c’était juste des flashs de rappel. Bref, le début est timide et parfois même incompréhensible.

Les téléspectateurs attendaient avec impatience la suite du feuilleton « El Khaoua » qui avait cartonné l’année dernière mais furent certainement déçus et pour cause. La suite d’un film ou d’un feuilleton qui a eu du succès tentent la majorité des producteurs et les téléspectateurs en demandent on ne sait pour quelle raison. Sauf que dans ce cas précis, rien n’est assuré, les ingrédients qui ont fonctionné lors du premier essai peuvent s’avérer obsolètes pour le second. Il suffit d’un rien, un changement de quelques comédiens, une suite qui prend une autre tournure et c’est pari perdu.

Dans la saison 2 du feuilleton «El khaoua», même la chanson du générique a changé ; celle de la saison une a connu un succès incroyable. Chantée par Kader Japonais, la chanson de la saison 1 collait à la thématique du film, celle de la saison 2, chantée en duo avec cheb Nasro, paraît en décalage, bien qu’elle reprenne un des thèmes sociaux du feuilleton. Pour le reste, le premier épisode se déroule, dans la majorité de sa durée, dans les prisons et étonnement violent. Cela débute donc mal. Peut-être qu’il faut être patient et attendre d’autres épisodes pour que le feuilleton se replace sur de bons rails. Dans un autre feuilleton diffusé par A3, c’est le deuil qui remplace la violence. La perte d’une mère avec une sœur inconsolable. La comédienne Aida sauve la face avec son talent mais pour le reste, circulez, il n’y a rien à voir.

Nous avons toujours pensé que le ramadhan rime avec l’humour et le rire. Cette année, le téléspectateur est privé des sketchs, chorba ou autres, qui agrémentaient les veillées ramadhan. La caméra cachée de Hadj Rahim est transformée en séance de pugilat entre l’animateur ou animatrice et l’invité piégé —plus désolant et violent que cela tu meurs.

Sur la chaîne Chourouk, avant el Adhan, c’est une émission radio sauf que cela fonctionnait avec l’humour de Achouri. À la télévision, l’émission animée par Hamid Achouri et une animatrice de la chaîne, reprend le même le même concept que celui de la radio et traite des sujets divers. Il est question de la préparation du ramadhan, à la boulimie des Algériens et un sujet d’actualité traité avec une désolante légèreté, la Palestine. Hamid Achouri a même cru conclure après quelques lamentations, en lançant «Nous les aimons !».

Avec l’argent dépensé pour la production, les responsables des chaînes de télévision se devaient au moins rendre visible leur programme.

